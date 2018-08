Kraftig fjøsbrann i Etne - frykter flere kyr har brent inne

Brannmannskap fra Etne, Ølen og Skånevik rykket onsdag ettermiddag ut til melding om brann i et fjøs ved Skiftesdalen i Etne.

Det ble raskt konstatert at fjøset var fullstendig overtent. Det var stor spredningsfare på stedet, da fjøset ligger på et gårdstun med flere bygg i tilknytning.

Operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt meldte først at det befant seg 75 kyr inne i bygget. Noe senere melder politiet at det er uvisst hvor mange kyr som har brent inne.

Ifølge bonden på gården skal 40 av kyrne til alt hell ha vært ute på beite.

– Brannmannskapene jobber for fullt med å slukke og hindre at brannen sprer seg, sa Strand like før kl 17.

Et kvarter senere meldte politiet at det fremdeles var for mye røyk i fjøset til at brannmannskapene hadde fått oversikt.

Ifølge avisen Grannar skal brannvesenet ha fått kontroll på spredningsfaren. Det meste tyder på at bygningen er totalskadet.

Avisen melder at lokale bønder i området hjalp til med å slukke. Det skal ha vært god tilgang til vann, da gårdsbruket ligger like ved Stordalsvatnet.

Det er foreløpig uklart om noen av dyrene har overlevd. I så tilfelle vil en vetrinær som er på stedet ta hånd om disse.