Randaberg og Sandnes legger frem sak om å fjerne rushtidsavgift

Det siste møtet i styringsgruppen i Bymiljøpakken før bommene går opp 1. oktober går av stabelen fredag.

Randaberg-ordfører Kristine Enger er opptatt av å løfte frem de punktene hun har fått med seg fra kommunestyret.

– Jeg kommer til å fremme forslag om å fjerne rushtidsavgiften, og løfte frem til diskusjon endring av lederskap i styringsgruppen, sier Enger.

– Hva legger du i å løfte frem endring av lederskap?

– Vi ønsker å ha en diskusjon på det med de andre partene. Vi skal ikke fremme det som et forslag, men løfte det frem, sier hun.

I dag er det vegdirektøren som leder styringsgruppen.

– Starter 1. oktober

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener at det viktigste foran fredagens møte vil være punktet om iverksetting, hvor ordførerne kan gjøre rede for vedtakene gjort i sine kommuner siden sist møte i styringsgruppen. Et av punktene her er Sandnes sin henvendelse om utsettelse av Bymiljøpakken. Det vil ikke fylkesordføreren være med på.

– Fra fylkeskommunen sitt ståsted vil de politiske vedtakene som er gjort lokalt, regionalt og gjennom Stortingets behandling av finansiering av Bypakken være grunnlaget for å sette i gang 1. oktober, sier hun.

To valg

– Er du villig til å diskutere fjerning av rushtidsavgiften?

– Vi har alle vært i møte med samferdselsministeren, og slik jeg har forstått det har vi to alternativ. Enten setter vi i gang nå, eller så utsetter vi det. Å ta ut enkeltelementer fra stortingsvedtaket vil ikke være et alternativ, mener hun.

Ege Tengesdal vil vente med å ta stilling til om det er mer naturlig at fylkesordfører leder styringsgruppen, slik som Randaberg kommunestyre ønsker. Samtidig sier hun at det er viktig at de statlige etatene også har et klart eierskap til dette.

– Det er argumenter for og mot, og jeg er åpen for det, men jeg forholder meg så langt til dagens modell, sier Ege Tengesdal.

– Vil det i det hele tatt være mulig å endre leder?

– Om det i tilfelle blir konklusjonen, blir det en henvendelse vi tar til styrende myndigheter.

Håper på løsning

Sandnes-ordfører Stanley Wirak håper partene bruker muligheten statsråden har gitt til å utsette bommene til reforhandlingene er unnagjort, noe han regner med de klarer før jul. Wirak mener at om reforhandlingene av byvekstavtalen starter etter at Bymiljøavtalen er iverksatt, vil de ikke stille særlig sterkt.

– Jeg håper inderlig at Sola og Stavanger er med på at vi tar en utsettelse, mener Wirak.

– Det virker på mange måter som om dere er to mot to her. Klarer dere å bli enige?

– Jeg håper det. Vi har funnet frem til gode løsninger før.

Sandnes og Sola har ballen

Han er klar på at om Sola eller Stavanger sier det innfører rushtidsavgift fra 1. oktober, så blir det slik, og tror ikke på høy temperatur i møtet på fredag.

– Noen har tolket det slik at jeg vil kutte hele Bymiljøavtalen. Det stemmer ikke. Vi ønsker Bymiljøavtalen, og vi trenger de gode løsningene. Det vi må se på, derimot, er å gå gjennom alle prosjektene våre, mener han.

Ordfører i Sola, Ole Ueland tror ikke det vil skje så mye fredag, utover at Sandnes legger frem forslag om utsettelse. Han sier han vil ta Sola kommunestyres innspill med seg til reforhandlingene av byvekstavtalen.

Kan være interessert i endring

Ueland er tydelig på at vedtaket om rushtidsavgiften er noe de må revurdere i reforhandlingene, men er villig til å ta en diskusjon rundt endring av lederskap i styringsgruppa for Bymiljøpakken.

– Det kan godt være jeg kan være med på endring av leder, men jeg ønsker å høre Randabergs begrunnelse først, og høre hvilke muligheter det er for endring, sier Ueland.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker ikke å kommentere noen av spørsmålene Aftenbladet stiller før møtet fredag.

Regjeringen gir grønt lys til å utsette ny bomring