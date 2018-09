Beboere ble evakuert: Kontroll på vannmassene som truet to hus

Klokken 07.15 fikk politiet melding om at flere hus i Elgveien på Jørpeland hadde fått inn vann og grus.

Tor Morten Lekvam ser på vannet som flommer utenfor inngangsdøra og nedover eiendommen. Vannet har gravd en dyp grøft i innkjørselen. Ute i gatene er det grus og vannet flommer over asfalten.

– Har ikke fått så mye før, jeg, sier Tor Morten Lekvam.

– Den gang røk veien der oppe (Hellandsveien), og vi fikk ikke så mye ned her, sier Lekvam.

Høsten 2005 ble Jørpeland hardt rammet av flommen Loke, som ødela store deler av veinettet i denne delen av Jørpeland som kalles Fjeldebakken og Klovsteinsfeltet.

Både politi og brannvesen rykket ut for å vurdere omfanget, og for å finne ut hvor vannet og grusen kommer fra, ifølge operasjonsleder i politiet.

Brannvesenet har også varslet Sivilforsvaret. Det er svært mye vann i området. Mannskaper laget flomvoll, for å lede vannet nedover Hellandsvegen.

– Det er ødelagt en del i Ekornveien og Fjeldebakken. I tillegg prøver vi å lede det meste vekk, så vannet ikke tar flere hus. Mellom fem og ti, jeg har ikke helt oversikten ennå, sier brannsjef Asgeir Gjerde.

Foreløpig er ikke vannmengdene på nivå med Loke-flommen.

– Jeg tror ikke det blir så galt, for vi har fått entreprenører med gravemaskin, så jeg tror vi har det under kontroll snart, sier brannsjef Gjerde.

– Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er varslet og bedt om å assistere i forbindelse med nedbøren på Jørpeland, og mannskaper på vei, opplyser Arne Alsvik, beredskapsleder i folkehjelpen.

Klokken 08.10: Foreløpig er to hus i Ekornvegen evakuert. Det er reell fare for at husene kan bli tatt av vannmassene.

Gravemaskiner har kommet til stedet, og forsøker å lede vannet bort.

Klokken 08.22 melder politipatruljen at det er kontroll på vannmasser som førte inn til de to husene i Ekonveien.

Beboere har fått dra hjem. Ellers har Elgveien ifølge politiet gått i oppløsning. Det jobbes med å finne en alternativ rute for beboere der.

Strand kommune har satt krisestab. for å koordinere arbeidet med flommen på Jørpeland. Det er kommet meldinger om at en del boliger i området Fjeldebakkane på Jørpeland har fått vann i kjellerne. Foreløpig oversikt over berørte hus er 13.

I tillegg er det boliger andre steder på Jørpeland som også har fått vann i kjellere. Brannvesenet og Sivilforsvaret er nå i gang med å tømme kjellere for vann. Dette arbeidet vil pågå utover dagen.

– Nødetatene er på plass. Strand kommune har alle tilgjengelige ressurser ute. Dersom du har problemer og trenger hjelp, ring vårt sentralbord på telefon 51743000, heter det i en melding på nettsiden til kommunen.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes supplerer.

– Det er ikke mottatt melding om personskader. Det er skade på noen kommunale veger, spesielt i området Fjeldebakkane.

Resahaugen skole har sendt ut melding til de foresatte om at alle elever holdes inne i første friminutt. Skolen som huser 1.-4. klassingene på Jørpeland har ekstra bekkevakt, altså lærere som følger med langs bekken som renner gjennom skolegården. På grunn av mye regn er deler av skolegården stengt. Elevene har fått beskjed om ikke å gå i nærheten av bekker og elver på vei hjem fra skolen i dag. Skolen har hatt ekstra beredskap ved «Skolebekken» i morges, og styrker beredskapen også når skolen slutter klokka 14.

Jordras

I Forsand har det gått et jordras i Øvre Espedal.

– Heldigvis ikke så stort, opplyser Tore Hans Mikkelson, som er varaordfører i Forsand.

