Her er de ukjente heltene fra Borestranda 31. mai 2018

Nå kommer de stille og beskjedene inn i Edåstovå i Klepp, seks av redningsmennene og to av dem som ble reddet.

– Vi har ikke hatt en slik situasjon noen gang før. Dette er unikt i vår 112 år lange historie i Norge, opplyser Arnvid Brustveit leder i Rogaland krets av Norges livredningsselskap.

Det alvorlige og spesielle var at fem personer kunne ha druknet i minst tre ulike hendelser på Borestranda, den fine sommerkvelden 31. mai 2018. Ingen vet hvordan det hadde gått, hvis ikke sju andre hadde vært på rett sted i rett sekund.

Det mer underlige var at man lenge ikke klarte å finne ut hvem alle heltene var - til tross for at hendelsene var dramatiske, noen varte lenge, og det var mange øyenvitner.

Ble filmet

En av redningene ble til og med dokumentert med mobilkamera, og vist på Aftenbladet.no og i TV2.

Her er filmen:

- Uten surferne hadde dette gått helt galt, rapporterte Cathrine Barane, som filmet hendelsen. Men heller ikke hun hadde navn på surferen som var hovedperson i redningen på hennes film.

Norges livredningsselskap studerte filmen, leste reportasjer om de andre nesten ulykkene og så flere klare kandidater til selskapets hedersbevisning.

Hvor er alle heltene?

– Men vi klarte ikke å finne ut hvem alle var. Jeg var i ferd med å gi opp, medgir selskapets representant

Han kontaktet mange, søkte kontakter i surfemiljøet - i en runde som også Aftenbladet hadde tatt, uten resultat. I oktober laget vi sammen reportasjen: «Hvem er heltene?»

Hvem er heltene som her redder to gutter fra å drukne på Borestranda?

Nå er alle sporet opp. Ganske tilfeldig. Det tok nesten et halvt år før surferen Per Freisberg ble oppmerksom på at han ikke bare var helt, men at han også ble filmet mens han utførte redningsbragden som ble vist i hele Norge.

Når man er opptatt av det frie liv, så griper man dagen i dag, ikke gårsdagens nyheter.

118 personer er nå på listen

Torsdag er Per Freisberg og fem andre kommet for å motta hedersbevisning; den som gis til personer som gjør en innsats for å redde liv. Nå vil 118 personer ha en slik heder i Rogaland - gjennom en periode på 112 år.

De kjenner ikke hverandre, hverken redningsmennene eller de som ble reddet. Nå møtes de for første gang etter at alt det som skjedde.

– Deg kjenner jeg igjen, smiler Are Haldorsen og ser på 24 år gamle Kim Caroline Larsen som tilfeldigvis setter seg ned på samme bord.

– Å, det var du som reddet meg. Tusen takk, sier Kim og gir et varmt håndtrykk over bordet, der også de to andre redningsmennene sitter, Frank Oliver Bakken og Anders Berge Weatherhill . (Mer om det i hendelse nummer to).

– Det var litt spesielt at vi denne gang måtte leite så mye for å finne redningsmennene. Men samtidig er dette litt typisk norsk. Mange bare gjør det som er naturlig i en slik situasjon, og etterpå vil de ikke ha noe blest, forklarer Arnvid Brustveit.

Her er likevel historiene fra Borestranda, slik livredderne selv opplevde det:

Episode 1. Visste ikke at han var helt

Fredrik Refvem

Reddere: Per Freisberg og Trym Nilsen Ekrheim

- Nå fikk jeg litt gåsehud. Ja, det var jeg som hentet gutten inn på Borestranda. For en dag det var!

I høst lå Per Freisberg i sengen sin ved Stad på Vestlandet og ante ingen ting om at han neste dag skulle våkne som en helt for noe han gjorde i mai.

«Er det ikke du som svømmer ut på surfebrettet», var spørsmålet fra en venn.

Vennen sendte over en link fra Aftenbladet, der Norges livredningsselskap altså etterlyste heltene etter den dramatiske dagen på Borestranda.

– Nå fikk jeg litt gåsehud. Ja, det er jeg som henter gutten inn på Borestranda

Anders Minge

Reddet to gutter

– Jo, jeg var med en venninne for å surfe. Vi holdt på et par timer og var ganske slitne. Strømmen var veldig sterk denne dagen og vi var på en sandbank. Plutselig kom noen ungdommer løpende mens de ropte og pekte sørover om at noen var i ferd med å drukne, skriver Freisberg i sin beretning til Livredningsselskapet.

Han skimtet to hoder som duppet opp og ned i bølgene. Han tok brettet sitt, fikk ny adrenalin og padlet 100 meter mot strømmen - til de to unge guttene. - Jeg skal innrømme at jeg da var veldig sliten. Den ene gutten hadde gjort en heltejobb; hele tiden holdt han kameraten oppe. Jeg fikk kameraten opp på brettet, roet ham ned og dyttet så brett og gutt innover mot strømmen. Den andre klarte å svømme inn sjøl.

Brukte alle krefter

Det ble applaus og jubel når vi kom oss inn. Jeg var helt tom for krefter og trengte en time på parkeringen for å komme meg igjen. Det var det, forteller Per Freisberg.

Neste dag ga han tydelig beskjed til Klepp kommune om at det måtte settes opp store skilt som advarer mot farlige strømmer på Bore.

Det var Trym Nilsen Ekrheim (bildet under) som holdt kameraten oppe, på klassetur med Øksnevad vgs. Han kunne dessverre ikke delta på hederssamlingen.

Privat

– Vi skulle kjøle oss ned. Vasset bare litt ut da det kom en stor bølge og dro oss rett under. Vi gikk fra å stå til ikke å kjenne bunn på et lite sekund. Vi prøvde umiddelbart å komme oss mot land, men det nyttet ikke, forteller Trym.

Etter det som føltes som en time med svømming, ble kompisen sliten og fikk henge på skulderen til Trym som bare fortsatte å svømme innover mot den sterke strømmen. Etter noen minutter fikk de kontakt med klassen. De andre elevene kastet ut livbøye, men tauet var for kort og bøyen ble kastet rett tilbake av bølgene.

– Da så jeg surferen, forklarer Trym, som klarte å komme seg til land, der han blir dratt opp av medelevene, fullstendig utmattet.

Men Trym sjøl var den eneste av redningsmennene som ikke kom for motta hederen i Klepp.

– Hadde ikke tid. Sitter i en gravemaskin som ikke kan stå i ro. Alt her skal være klart til asfaltering mandag, sier 18-åringen på telefonen fra gravemaskinen i Kleivane på Bogafjell.

Jobben ble prioritert foran en personlig heder bare noen få får gjennom et langt liv.

Episode 2. Kavet mot strømmen i 20 minutter

Reddere: Are Haldorsen, Frank Oliver Bakken og Anders Berge Weatherhill

Fredrik Refvem

Are Haldorsen skulle sammen med sine jenter på 6 og 8 år ta en kveldsdukkert på Bore, da han oppdaget at ung kvinne ropte etter hjelp kanskje 60-100 meter ute i vannet. Hun var sammen med en venn.

- Jeg kunne ikke klare å gjøre noe helt på egenhånd, men fikk alarmert to surfere som var på vei mot parkeringsplassen, forklarer Haldorsen.

Surferne var Anders Berge Weatherhill og Frank Oliver Bakken.

– Bølgene brøt på to forskjellige steder, og kvinnen og mannen lå og kavde mellom disse to brytningene. Det var ganske sterke strømmer på stedet, og vi måtte streve ganske mye for å få de på land, forteller Haldorsen.

- Først etterpå innså vi hvor lang tid som hadde gått med i bergingen. Vi kjempet mot strømmen i rundt 20 minutter. Det gikk heldigvis bra med de begge, forteller en av surferne, Frank Oliver Bakken.

Mannen som ble reddet, var ved bevissthet, men frøs, var omtåket, meget utslitt og slet med å snakke. Han ble fraktet bort med ambulanse. Også luftambulanse og politi kom til stedet.

Bare deler av historien blir fortalt under markeringen, men Kim Caroline Larsen som ropte etter hjelp og som selv ble reddet, sitter i salen og feller lett en tåre.

– Jeg bare kavet mot strømmen, kom ikke på at jeg skulle svømme ut til siden, sier hun.

Episode 3. Madrassen ble redningen

Reddere: Jarle Borsheim og Odd Arne Lyster

Fredrik Refvem

De var sammen med familiene sine for å bade den samme dagen. Bølgene var store og mange var ute for å hoppe i det friske vannet.

Da hørte de rop og fortvilede skrik. En jente i 13-14 års alderen ble dratt 30–40 meter ut, i strømmen etter en stor bølge.

Det gikk raskt å svømme ut til henne for strømmen var sterk. En av dem hadde også med en luftmadrass.

– Det var enormt nyttig i denne situasjonen. Vi lå alle tre på madrassen, sparket fra med beina og kom raskt inn igjen på grunt vann. Etterpå så vi at livbøyen var 300 meter oppe på land og vi hadde ikke hatt tid til å springe etter den. Det var flytemadrassen som berget oss, skriver Jarle Borsheim og Odd Arne Lyster i en felles rapport om sin opplevelse fra 31. mai i fjor.

Lærdommen

– Det for galt at vi må ha så mange nesten ulykker for å forstå hvor farlig det er, akkurat på denne delen av stranda, sa ordføreren i Klepp, Ane Mari Braut Nese.

Hun deltok på markeringen sammen med ordføreren i Time og varaordføreren i Stavanger, siden redningsmennene kom fra alle de tre kommunene.

Braut Nese er lokalkjent, hun vokste opp med hytte på Sele, og la etter hendelsen i mai umiddelbart ut denne klare advarselen på Faceboook:

«På Borestranda er det spesielt farlig å bade. Alltid. Dette er på grunn av kraftige understrømmer som drar deg utover. Bad heller andre steder.»

Geir Sveen

- Det kan se så fint ut, men jeg og andre som ikke kan lese bølger, kan aldri vite når det er farlig. Da mener jeg det er helt nødvendig å advare helt mot å bade, presiserte Klepp-ordføreren.

Etter alle hendelsen er det kommet nye informasjonsskilt, og det arbeidets også for å etablere et fast opplegg for badevakter på store utfartsdager gjennom en storstilt dugnad av organisasjoner som driver med vannsport.

Jærstrendene kan dermed få 500 livreddere etter den dramatiske kvelden på den flotte, men mektige Borestranda.

– Oslo har badevakter på fire strender, påpekte presidenten i livredningsselskapet, Claire Alfonso på samlingen som foregikk på basen til slakter Idar Håland som selv fikk en hedersbevisning i 2016 etter en redningsdåd i Tyrkia.

