Ikke mulig å komme igjennom til Sandnes kommune på telefon

Om lag klokka 22.30 søndag kveld fikk folk i Skaarlia og Kleivane i Sandnes vannet tilbake i kranen.

«Da har vi funnet feilen på vanntilførselen til Skaarlia og Kleivane! Vannbassenget blir nå fylt opp igjen og alle husstandene i området vil få normalt vanntrykk etterhvert. Vi beklager problemene dette har medført,» skrev kommunen på Facebook i 22.30-tida søndag kveld.

La ut melding på Facebook

Samtidig som vannet forsvant, gikk også serveren til kommunen ned, slik at epost, sentralbord og hjemmesiden til kommunen gikk i svart.

Kommunen valgte da å legge en melding ut på Facebook, samtidig med en pressemelding.

«Det er i øyeblikket ikke vanntilførsel til Skaarlia og Kleivane. Mannskaper fra Sandnes kommune jobber med å utbedre feilen, men det er usikkert hvor lang tid det vil ta».

Det sier Ole Jørgen Alstadsæter, kommunikasjonsrådgiver i Sandnes kommune, i en pressemelding ved 21.30-tiden søndag.

Han opplyser videre at også telefon- og datasystemene til Sandnes kommune har gått ned i løpet av helgen. Det betyr at det i øyeblikket ikke er mulig å nå kommunen via telefon eller mail.

– Arbeidet med å utbedre feilen bil fortsette mandag morgen, men vi vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta, opplyser Alstadsæter.