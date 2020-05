Været framover: Fint, blått og kaldt

Sol og blå himmel får vi mye av i Rogaland i uken som kommer. Men også vind fra nordvest, og den er kald. Først på fredag kan det komme noen regnbyger.

Sånn kan de kommende dagene se ut i Rogaland. Men temperaturen holder seg kjølig. Foto: Anders Minge

Helgen avsluttet med pent, lettskyet vær og et kaldt krisp i vinden. Slik blir det også de nærmeste dagene, ifølge statsmeteorolog Terje Halsvik Walløe i Meteorologisk institutt.

Mandag kommer med liten kuling fra nordvest. Det er uunngåelig at den vil legge en liten demper på vårstemningen som knallblå himmel og skinnende gul sol skaper. Og makstemperaturen kommer nok ikke til å overstige 10 grader.

Men tirsdag roer vinden seg til bris, selv om den kommer fra samme retning. Da kan temperaturen bevege seg litt over 10 grader. Og slik vil det fortsette, noen ganger med et skiftende skydekke, noen ganger med knallblå himmel, fram til fredag. Da er det ventet at været skyer til, og det kan komme regnbyger.

Men hvorfor er det så kaldt nå i mai?

– Vindretningen avgjør. Når vinden kommer fra nordvest, kommer den fra havet. Det er fortsatt kaldt i de nordøstlige områdene. Hadde vinden i stedet kommet fra øst, ville vi hatt det mye varmere, sier Walløe.

