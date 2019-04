Omstridt lege tiltalt for bedrageri, ID-tyveri og skattesvik

Etter at han hadde mistet legeautorisasjonen, skal Stavanger-mannen ha fortsatt å skrive ut sykemeldinger for 53 pasienter. Slik sørget han ifølge politiet for at Nav ble lurt til å betale ut 4,1 millioner kroner i sykepenger.