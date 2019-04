Aftenbladet har fått flere tips om at alle fly er innstilt ved Stavanger lufthavn, Sola. Passasjerene skal ha fått beskjed om dette cirka klokken 07.10.

– Jeg har ikke mer konkret å si enn at det er meldt inn radarproblemer over Vestlandet. Vi sjekker nå med Avinor flysikring for å se hva som har skjedd og vil komme tilbake med mer informasjon, opplyser Avinors pressevakt klokken 7.35 fredag.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.