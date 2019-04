244.000 rogalendinger får 3,1 milliarder igjen på skatten

I Rogaland har 244.687 personer fått en foreløpig skatt til gode på i gjennomsnitt 12.569 kroner, mens 71.621 personer må betale restskatt på 24.481 kroner i gjennomsnitt. Totalt får rogalendinger igjen nesten 3,1 milliarder kroner igjen på skatten, de med restskatt må betale totalt 1,75 milliarder kroner.

I fjor fikk rogalendinger igjen 3,8 milliarder, mens de med restskatt måtte betale

Totalt får 2,86 millioner nordmenn 33,7 milliarder kroner igjen på skatten, mens 800.000 må betale 20,6 milliarder i restskatt.

Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er forhåndsutfylt med opplysninger om inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag. Det er fortsatt noen skatteforhold du selv må fylle ut inn i skattemeldingen, for eksempel utleieinntekter og utenlandsforhold som feriebolig.

- Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Vi mottar stadig mer informasjon om deg, men du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Du kan også gå glipp av fradrag, hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, som for eksempel fradrag for reiseutgifter.

Husk å sjekke tallene

- Det kan lønne seg å bruke en halvtime på denne årlige skattesjekken og sørge for at du har alt på stell. Hvis alle opplysningene i skattemeldingen er riktig og alt er tatt med, så trenger du ikke å levere den. Hvis du skal endre noe, er dette lett å gjøre på nett, sier Holte.

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. De som mottar skattemelding for næringsdrivende har ikke anledning til å benytte seg av ordningen med leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk.

Ny skattemelding

Skatteetaten utvikler en ny skattemelding. Et mindre utvalg av befolkningen (rundt 280.000) vil få tilgang til den nye skattemeldingen i år. Planen er at mange flere skal få den nye skattemeldingen neste år. Postene slik vi kjenner dem blir erstattet av temaer som hører naturlig sammen, som «bank og lån».

Du vil få en mer aktiv veiledning i løsningen ved at du blir stilt relevante spørsmål underveis, eller du blir gjort oppmerksom på forhold som må fylles ut. Du får for eksempel en kommentar hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld. Dette skal hjelpe deg til å føre inn riktige opplysninger.

Foreløpige tall

Beløpene på restskatt og skatt til gode er foreløpige. Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger du selv har utført. Skatteoppgjøret er klart mellom juni og oktober.

Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen; som for eksempel de som har fått skattemelding for næringsdrivende og deres ektefeller og andre med mer komplekse skatteforhold.

4 millioner (8 av 10) får skattemeldingen kun elektronisk.