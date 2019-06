I dag skulle 1. og 2. klassingene få vite om de skulle opp til muntlig eksamen, og i hvilket fag.

Sofie Enoksen er en av 3. klassingene som også har fag fra 2. klasse i tillegg. Derfor fikk hun tilgang på 3. klassetrekket også.

Trekket var klart 09.00 i dag tidlig.

Når Enoksen logger seg inn, ser hun at hele trekket ligger ute - inkludert trekket for hele 3. klasse.

Det stusset hun på. Hun hadde nemlig fått beskjed om at 3. klassens eksamenstrekk skulle deles i to. Der halvparten fikk vite trekket 5.juni, og den andre 12. juni.

Nå lå alt ute.

Informasjonen skal ha ligget ute på plattformen It’s Learning i fire minutter.

– Dette går utover mange

– Folk er forvirra og noen er irriterte fordi de var fornøyde med det de hadde kommet opp i, men fikk beskjed om at trekket må gjøres på nytt, sier Enoksen.

Ifølge henne skal lærerne ha hatt et krisemøte etter at blemmen ble kjent. Elevene har også mottatt en melding der eksamensansvarlig, Idar Ree, forteller at det nå skal foretas et nytt trekk som følge av glippen.

De nye trekkene vil komme som planlagt 5. juni og 12. juni, ifølge meldingen.

Enoksen er irritert over feilen og håper at det løser seg på best mulig måte for elevene.

– Dette går utover mange, mener Enoksen.

– Ikke en stor greie

– Jeg gjorde en feil da jeg skulle legge inn trekkene til 1. og 2. klasse. Det skulle ikke ha skjedd, men vi har nå snakket med opplæringsavdeling og Fylkesmannen, sier Ree.

Skolen og Fylkesmannen kom frem til at den beste løsningen var å reetablere usikkerheten for hvilket fag elevene kommer oppi, ved å foreta et nytt trekk.

I forskriften til Opplæringsloven står det at en eksamen kan annulleres av Utdanningdirektoratet hvis det forekommer formelle feil ved avviklingen av eksamen. Ree og rektor Helge Ledaal peker på at dette ikke blir tilfellet, ettersom de har vært i kontakt med Fylkesmannen.

– For oss er ikke dette en stor greie. Nå vil nye trekk komme når de skulle komme i utgangspunktet.

– Vi er tilbake til en normalsituasjon, sier Ledaal.

– Bør annulleres

Enoksen mener Utdanningsdirektoratet burde annullere eksamenen, selv om alle vil få nytt trekk, innenfor tidsrammen.

– Eksamen bør annulleres på grunn av måten dette har blitt gjort på. Det står i opplæringsloven at hvis det skjer feil så burde eksamen annulleres. Noen lærere har i tillegg gitt uttrykk for at det kan bli vanskelig å gi alle et nytt fag.