Biltyver ødela Stians drømmebursdag på Preikestolen

Familien Øritsland Orskaug bor i Trondheim men er for tiden på bilferie. Etter en tur innom Hardangervidda og Haugesund var det Preikestolen som sto på programmet onsdag denne uken. Stian Øritsland Orskaug fylte nemlig 12 år og ønsket så gjerne å feire dagen med flaggvifting og storslått utsikt fra den velkjente turistmagneten i Lysefjorden.

Skuffelsen var derfor meget stor da familien ikke fant bilen der de hadde parkert den på jernbanelokket i Stavanger sentrum. Alt som var der, var nemlig en henslengt sykkel lagt igjen av en biltyv.

Fredrik Refvem

Var klare for tur

– Vi begynte å lure på om det var her vi hadde parkert, forteller familiefar Joakim Orskaug. Etter hotellovernatting i Stavanger hadde vi pakket og gjort oss helt klare for tur. Det var utrolig kjipt at bilen var stjålet, sier han til Aftenbladet.

Samtidig var det også litt spennende å følge utviklingen i saken, for politiet fikk raskt noen spor de kunne nøste opp i. Parkeringsselskapet hentet ut overvåkingsbilder og noen i politiet kjente igjen ansiktet på den som stakk av med bilen. Dermed ble polititjenestemennene i distriktet bedt om å holde øynene åpne.

På ettermiddagen observerer en syklende politimann den etterlyste bilen, en sølvgrå Mitsubishi Outlander, som kjører over Hafrsfjord Bru i retning Tananger. Han varsler kollegene som er på jobb. I Tananger, ikke langt fra Shell-stasjonen i Hagakrossen, kommer to politipatruljer over bilen og etter kort tid får de stanset den.

To biltyver tatt

Politiadvokat Bjarte Myklebust i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det var to personer i bilen som begge ble pågrepet og siktet for bilbrukstyveri. Hjemme hos den ene mannen fant politiet en del tyvegods, for det meste turutstyr, som tilhørte familien Øritsland Orskaug.

Familien hadde også en skiboks med mye utstyr i. Denne fant politiet i et skogholt i Sandnes.

– Det virker som om hele politidistriktet jobbet med saken hele dagen, sier Joakim Øritsland Orskaug. Han er imponert over politiets arbeid og svært glad for at familien på fredag kunne gjennomføre turen til Preikestolen, om enn noe forsinket.

Privat

– Takboksen er ødelagt og det mangler en del utstyr og et hundebur, forteller han. Blant annet er sønnens Gore-Tex-tursko byttet ut med et par godt slitte joggesko. Bilen har ikke fått noen skader, men den måtte inn til forhandler for en grundig vask.

Dermed ble det leiebil inn i Ryfylke for Joakim, kona Barbro, barna Stian (12) og Lisa (10) og hunden Vega. Fredag fikk familien en flott og etterlengtet spasertur opp til Preikestolen-platået.

Privat

Ble Kongeparken-tur

Onsdagen ble tilbragt i Kongeparken mens familien holdt seg oppdatert på hvordan det gikk med jakten på den stjålne bilen. Operasjonssentralen etterlyste familiens bil på Twitter onsdag morgen. Politiadvokat Bjarte Myklebust forklarer at politiet hadde mistanke om at mobile vinningskriminelle var på ferde ettersom det også hadde forsvunnet noen biler av samme type i Sandnes.

– Det var svært godt samarbeid med parkeringsselskapet som førte til at vi kunne identifisere sjåføren som hadde stukket av med bilen, sier Myklebust.

Personene som senere ble pågrepet og nå er siktet for biltyveri, karakteriseres som personer politiet er godt kjent med fra andre kriminelle forhold. De ble begge løslatt samme dag de ble pågrepet. Da Aftenbladet pratet med politiet fredag, kunne de derimot opplyse om at en av mennene var innsatt i kasjotten igjen, men da for en annen ugjerning.