«Lakseslottet» i Egersund til salgs

Frem til i dag eies eiendommen av Tengselven AS, som eies av rederarvingen Petter Olsen. Han er broren til Fred. Olsen. Petter er en av landets største kunstsamlere og eier flere bilder laget av Edvard Munch. I 2012 solgte Olsen det kjente maleriet «Skrik» for 107 millioner dollar.

Det var Dalande Tidene som først omtalte saken.

I tillegg til salg av selve boligen selges også fiskerrettighetene som selskapet eier av Tengselven og Fotlandsvatnet. I følge DN skal dette være 49 prosent av fiskerettighetene her.

DN melder at eiendommen er på tilsammen åtte mål. Selve boligen inneholder to stuer, en badstue, to bad og fem soverom.