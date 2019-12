Trafikksentralen er tilbake: Politiet rensker gatene for ulovlige elsparkesykler

Trafikksentralen sesong 11 er tilbake i romjulen 2019. Elsparkesykler, egoister i trafikken, uoppmerksomhet og mobiltelefoner står på menyen. De farlige elsparkesyklene, enkelte livsfarlige med fart opp mot 80 kilometer, får gjennomgå.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Livsfarlig, kommenterer politibetjent Aleksander Naley og makker Tommy Stoltenberg, begge ved trafikk- og sjøseksjonen, Stavanger politistasjon.

De to går gjennom kjellerlokalet hos Viking Redningstjeneste på Forus.

Her står nærmere 30 elsparkesykler og andre elkjøretøy lagret, de finnes i alle versjoner.

Noen små og raske, andre kraftige og robuste. Flere har påmontert sete, noen har bare har en knapp for å optimalisere farten til langt over tillat grense.

Kjøretøyforskriften er likevel helt klar: tillatt maksgrense til bruk på offentlig vei for elsparkesyklene er maks 20 kilometer i timen.

– Noen av de verste eksemplene her når opp mot 80 kilometer i timen, noen kanskje mer, sier Naley.

Naley er en deltakerne i TV Aftenbladets serie «Trafikksentralen» som setter søkelyset på både farlige, tåpelige eller morsomme episoder fra trafikken. Programleder Elisabeth Risa har gjennom flere sesonger gått gjennom utallige videoklipp sammen med Tommy Stoltenberg og Aleksander Naley fra trafikkpolitiet i Stavanger og Eirik Vigrestad fra Moto trafikkskole i Sandnes.

Varslet innsats i høst

Det var tidlig i høst at politiet varslet økt innsats mot elsparkesyklene.

Det har gitt uttelling. I høst har politiet beslaglagt gjennomsnittlig tre elsparkesykler i uken.

– Vi ser en klar økning i ulovlige elsparkesykler. Slike kjøretøy er nå tilgjengelig overalt. Det gjelder både på nett og hos lokale forhandlere. Inntrykket er at folk ikke er bevisst på regelverket, sier Naley til Aftenbladet.

Han minner om at maks lovlig fart for en elektrisk sparkesykkel er 20 kilometer i timen.

I tillegg kan en elsparkesykkel ikke være lengre enn 120 cm eller ha fastmontert sete. Et kjøretøy som fraviker på minst ett av disse punktene blir regnet som ulovlig.

Fakta Elsparkesykler 1. Kun en person I kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel defineres elsparkesykkel som «elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)». 2. Maksfart 20 km/t En elsparkesykkel kan, ifølge lovverket, ha en maksfart på 20 kilometer i timen. Den kan ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Sykkelens egenvekt kan være maksimalt 70 kilo. 3. Ingen aldersgrense Slik reglene er i dag, er det ingen aldersgrense på bruk av elsparkesykler i Norge. Da selvbalanserende kjøretøy først ble innført i 2014 var aldersgrensen 16 år. I fjor fjernet regjeringen aldersgrensen. Da ble elsparkesykkel likestilt med sykkel 4. Gå av i gangfelt Kjører du elsparkesykkel i veibanen eller sykkelfeltet, har man vikeplikt for fotgjengere som vil krysse veien på et gangfelt. 5. Ikke påmontert sete Det er bare kjøretøy med selvbalanserende teknologi som kan ha sete.

Kan kjøpes, ikke brukes

– Det er ikke ulovlig å selge slike sykler, det er heller ikke ulovlig å eie. Det er bruken som gjør det ulovlig. På bakgrunn av omfanget antar vi at mange ikke kjenner til lovverket og heller ikke blir opplyst om dette av forhandlerne, sier Aleksander Naley.

Naley understreker at politiet ikke først og fremst er ute etter å bøtelegge.

– Men vi må reagere når vi ser forhold som kan medføre alvorlig personskade, sier Naley.

Han ber foreldre, og ungdommene selv, om å være bevisste.

– Vi har sett flere eksempler på at elsparkesyklene lett kan optimaliseres og at det ikke skal mer enn å trykke på en knapp for at farten på disse når langt over 20 kilometer i timen. Klart det er fristende for ungdom å teste slike grenser, at det er så lett tilgjengelig gjør ikke saken noe bedre. Men det er farlig, advarer Stoltenberg og Naley.

Publisert: Publisert 23. desember 2019 13:41