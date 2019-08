Lengre vei til Sørlandet fram til midten av desember

Fra mandag 19. august til søndag 15. desember må nemlig all trafikk gå via den gamle E39 over Kvinesheia.

E39 blir stengt mellom Fedaheitunnelen og krysset like ved bomstasjonen på Handeland. Det skal gjøres arbeider inne i Fedaheitunnelen også, men dette skal skje på nattestid og arbeidet blir kombinert med manuell dirigering av trafikken. Det gjør at denne tunnelen som også fungerer som et «kryss» til og fra Kvinesdal skal være i funksjon samtidig som det gjøres oppgraderinger.

Omkjøring for all trafikk blir skiltet via gamle E39 over Kvinesheia via Kvinesdal på fylkesvei 461 og 465.

Fra 15. desember til 1. mars blir E 39 åpen for vanlig trafikk.