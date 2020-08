Stor pågang på koronatelefonen i Stavanger. Rekordhøyt antall vil teste seg

1326 har testet seg for koronaviruset i Stavanger så langt denne uken og pågangen på kommunens koronatelefon er så stor at de må bemanne opp.

Onsdag denne uken testet 396 seg for korona ved Stavanger Forum. - Det er «all time high», sier kommunaldirektør for helse og velferd Eli Karin Fosse til Aftenbladet. Foto: Jarle Aasland

Onsdag denne uken kom nye testkriterier fra Folkehelseinstituttet som skal gjøre det enklere å teste seg for korona. Tidligere har fastlegen hovedsakelig bestilt testing, men nå kan alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 be om å bli testet.

Innbyggerne i Stavanger kan ringe kommunens koronatelefon, som har nummer 51 91 40 30, for testing i prøvetakingsteltet ved Stavanger Forum. Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt, melder Stavanger kommune.

Fredag har Aftenbladet mottatt flere henvendelser om lang ventetid og ustabilitet på telefonlinjen. Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, opplyser at det skyldes rekordhøy pågang de siste dagene.

– Pågangen har vært veldig stor. Vi bemanner opp fra seks til ti operatører på koronatelefonen i løpet av dagen i dag. Vi vurderer fortløpende om det er behov for enda flere, sier Fosse.

Egen telefon for koronaspørsmål

Torsdag besvarte operatørene 250 samtaler. I tillegg ble 66 samtaler fra fastleger besvart for bestilling av koronatesting og 85 samtaler ble besvart av innbyggerservice sin koronalinje.

– Vi ser at mange som ringer test-telefonen ikke ønsker å bestille time til testing, men ringer med spørsmål om korona, sier Fosse.

Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, opplyser at et rekordhøyt antall har testet seg for koronaviruset så langt denne uken. Foto: Pål Christensen

Hun oppfordrer alle som har generelle spørsmål om koronaviruset til å ringe innbyggerservice sin koronatelefon, som har nummer 51 50 72 20.

– De har en egen koronalinje som skal besvare generelle spørsmål fra befolkningen. Altså ikke bestilling av testing, men spørsmål om korona. Vi ønsker ikke at de som ønsker informasjon om skal sperre linjene for dem som skal bestille testing.

Kommunen har lagt inn en ny velkomstmelding på testtelefonen som informerer om at linjen er for dem som ønsker å bestille time til testing og ikke for spørsmål.

Innbyggere i kommunene Randaberg, Sola og Stavanger kan teste seg for koronaviruset i prøvetakingsteltet ved Stavanger Forum. Foto: Geir Sveen

Rekordhøy testing

1326 har testet seg for koronaviruset i Stavanger så langt denne uken. Fosse forteller at det er rekordhøyt for kommunen.

– Onsdag ble 396 personer testet. Det er høyeste antall så langt. De andre dagene denne uken har også antallet som har testet seg vært høyt. Vi har ikke vært i nærheten av så høye tall før, sier Fosse.

Luftveislegevakten på Stavanger forum er for kommunene Stavanger, Sola og Randaberg. I august har seks personer i Stavanger testet positivt for koronaviruset, en i Randaberg og en i Sola.

– At få prøver kommer tilbake positive er veldig positivt. Det tyder på at smitten i vårt område heldigvis fortsatt er lav. Men vi er årvåkne og er på vakt for mulige lokale utbrudd.

– Vi er glade for at mange tester seg og vi har kapasitet til å teste enda flere.

Kan fortsatt bestille gjennom fastlege

Tross nye testkriterier kan man fortsatt bestille testing gjennom fastlegen hvis man mistenker covid-19. Fastlegen kan henvise til testing.

– Hvis man er syk skal man ringe fastlegen. Det er særlig viktig hvis folk er syke, da skal man snakke med legen sin uansett, sier Fosse.

Også i Sandnes har det vært stor pågang de siste dagene. Kommunene Hå, Time, Klepp, Sandnes og Gjesdal har testing ved legevakten på Klepp.

– Det har vært rekordhøyt antall testede her også, men opp mot 300 hver dag. Vi har aldri testet så mange som nå, sier kommuneoverlege i Sandens, Hans Petter Torvik.

Utvider testtidene

Legevaktsjef på Klepp, Ellen Marie Kalberg, forteller at testtidspunktene ved prøvetakingsteltet på Klepp utvides.

– Tidligere har vi testet frem til klokken 15 på ettermiddagen, men denne uken utvidet vi til klokken 17. Vi vil utvidet ytterligere til klokken 18 neste uke for å møte det store behovet for testing. Målet er å holde testkapasiteten på rundt 300 per dag oppe.

Kalberg forteller at økningen begynte for et par uker siden og at pågangen på legevakttelefonen er stor.

– Det har vært en veldig pågang.