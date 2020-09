Bjørn Aslaksen er død

Bjørn Aslaksen (70) fra Løgnaslaget og Ryfylke Visegruppe døde lørdag. Han er kjent både som komponist, arrangør, tekstforfatter og musiker.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Bjørn Aslaksen var mannen bak det meste av musikken som Løgnaslaget presenterer i sine revyer. Bildet er fra 1982. Foto: Øyvind Ellingsen

Bjørn Aslaksen var bandleder for revygruppen Løgnaslaget fra Stavanger og var i en årrekke med i Ryfylke Visegruppe.

Han hadde også bak seg en karriere som rockemusiker med bandene Barock og Witchkraft.

I tillegg jobbet han i mange år som lærer på Hundvåg skole.

Bjørn Aslaksen fikk påvist prostatakreft for ni år siden.

– Det ble det jo et revynummer av, siden både Per Inge Torkelsen og Dag Schreiner hadde samme diagnose.

Det sier Aslaksens kone Ingrid Henriksen til Aftenbladet.

– For to år siden fikk Bjørn konstatert spredning. Men han likte ikke å snakke om at han var syk. Så det var ikke mange som visste hvor dårlig han egentlig var. Helt til det siste var Bjørn en optimist og humørspreder, selv om han hadde mye smerter, sier hun.

Aslaksen fylte 70 år i april.

– Til tross for koronarestriksjonene greide vi å få til en fin feiring hans siste bursdag, der gjester kom i puljevis, sier Henriksen.

Siste konsert med visegruppen

Den siste tiden var Aslaksen innlagt på lindrende enhet ved Boganes sykehjem.

Mandag kom Ryfylke visegruppe på besøk. På grunn av koronasituasjonen fikk de ikke komme inn. I stedet holdt de en konsert utenfor, og Aslaksen fikk komme ut i rullestol.

– Reis hjem og hent gitaren min, sa han til meg. Dermed spilte han med i en nydelig og rørende konsert, sier Inger Henriksen.

Per Inge Torkelsen, som var artistvenn og personlig venn, karakteriserer Aslaksen som raus, festlig og veldig snill.

– Kreativ sjel med smittende humør

– Han hadde et smittende humør, sier Torkelsen.

Aslaksen var med fra starten i 1980 da Løgnaslaget ble startet sammen med Dag Schreiner og Torkelsen.

Per Inge Torkelsen (f.v.), Bjørn Aslaksen, Dag Schreiner fra Løgnaslaget har alle tre hatt prostatakreft. I 2017 slo de et slag for Blå sløyfe-aksjonen i regi Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen. Foto: Anders Minge

– Jeg har knapt truffet et mer kreativt menneske. Han laget hele tiden nye ting, og han har også skrevet mange av tekstene til Løgnaslaget, sier han.

Bjørn Aslaksen, som egentlig het Bjørn Kåre, er opprinnelig fra Randaberg, men har bodd på Hundvåg i flere tiår. Han etterlater seg kona Ingrid, to barn, tre bonusbarn, to barnebarn og tre bonusbarnebarn.

I sommer deltok Aslaksen sammen med Torkelsen i Aftenbladets podkast Aftenbla-bla, der de fortalte om debuten til Løgnaslaget. Hør podkasten her:

Her er Per Inge Torkildsen og Bjørn Aslaksen fotografert i forbindelse med kulturredaksjonens sommerserie. Foto: Kristian Jacobsen

Bjørn Aslaksen og Rolf Norås var blant gjestene på kjendisfest i bakgården på Stavangeren i 2009. Foto: Lars Idar Waage

2017 Stavanger: De aller fleste husker da frisør Merete Hodne møtte Løgnaslaget i Stavanger tingrett. Hodne krevde at revygruppa skulle fjerne nazifrisøren fra revyen «Løgnasevangeliet». Dag Schreiner (f.v.), Pål Mangor Kvammen, Per Inge Torkelsen og Bjørn Aslaksen i Løgnaslaget troppet opp i tinghuset med fangeluer. Foto: Anders Minge

I 1981 skrev Aftenbladet: «Løgnaslaget kaller ensemblet seg som nå vil lage Stavanger-revy på Kjellerteateret. Lått og løye skal det bli to lørdager framover. Det jobbes også med planer om utvidelse av prosjektet.» Løgnaslaget sammen med noen av musikerne: Bak fra venstre Svein Tang Wa, Dag Schreiner, Per Inge Torkelsen, Reidar Olsen, Raymond Lind og Bjørn Aslaksen. I forgrunnen NN og Steinar Lyse. Foto: Ragnar Follesøy

I 1983 satte Løgnaslaget opp revyen «Baklengs i livet». Foran fra venstre: Asle Nilsen, Åshild Helgevold, Sigvart Dagsland og Raymond Lind. Bakre rekke fra venstre: Steinar Lyse, Per Inge Torkelsen, Bjørn Aslaksen (bakerst) og Dag Schreiner. Foto: Jon Ingemundsen