Tredje smittetilfelle i Strand

Strand kommune melder om et nytt tilfelle av koronasmitte. Det er det tredje, ifølge lokalavisa Standbuen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Frode Risa og Norsk Folkehjelp har montert telt for korona-testing på Jørpeland. Foto: Tor Inge Jøssang

Tor Inge Jøssang Journalist

Det er foreløpig få kjente tilfeller av koronasmitte i Ryfylke. Strand har tre, Sauda to registrerte tilfeller hver. Hjelmeland har foreløpig ingen kjente korona-smittede innbyggere. Det samme er tilfelle for Suldal og Kvitsøy.

– Det er helt sikkert mørketall hos oss. Vi har redusert kapasitet til å teste og aner ikke om det er vanlig influensa hvis folk blir forkjølte med feber, sier Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at regjeringen har bestemt at foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.

Da hadde Hjelmeland-ordføreren allerede foreslått dette for kommunestyret i likhet med Sauda. Laugaland synes det er bra at regjeringen har vedtatt støttetiltak og tiltakspakker for å holde hjulene i gang. Likevel er han bekymret for konsekvensene i form av ekstraarbeid når kommunene skal håndtere dette i praksis.

– Mange er i en fortvilet situasjon med dårlig likviditet. Det blir også krevende å sikre at ingen misbruker ordningene, sier Laugaland.

Sammen med rådmannen og kommunesjefene bruker ordføreren omtrent all sin tid på å håndtere korona-situasjonen allerede.

– Selv om vi har sendt ut detaljert informasjon, så er det ikke så enkelt i alle tilfeller. Folk ringer og spør om alle mulige ting. Vi har masse arbeid og får tid til lite annet. Det er en merkelig boble. Nesten unntakstilstand. Jeg kjenner at det er ganske tøft, sier Bjørn Laugaland, som mener lønns- og prisstopp kan bli aktuelt det neste året.

Strenge tiltak

Alle Ryfylke-kommuner unntatt Strand har innførte strenge regler og omtrent stengt grensene. Hytteeiere fra andre kommuner er erklært uønsket. Innbyggere som har vært utenfor Rogaland blir satt i karantene. Det samme gjelder de som har vært disse stedene: Karmøy, Haugesund, Randaberg, Sola, Sandnes (unntatt gamle Forsand kommune), Stavanger (unntatt gamle Finnøy kommune), Hå, Time, Klepp og Gjesdal.

– Hvordan håndheves dette, og er det nødvendig å være så strenge?

– Vi har ikke sjans til å kontrollere og kan ikke sette inn militæret for å håndheve instruksen. Vi må ha tillit til at folk gjør som de får beskjed om, og mitt inntrykk er at folk respekterer det. Situasjonen er ganske tragisk når det er så flotte snøforhold i fjellet. Men alle må bruke vett, holde avstand, vaske seg på hendene. Det handler om å utsette smitten, slik at ikke alle blir slått ut på en gang. I Italia begynner tiltakene å virke i de kommunene som har vært strenge, svarer Bjørn Laugaland.

Andre kommuner har ikke registrert nye smittetilfeller.

– Vi har tre som er testet. To er negative, venter på svar på den siste, opplyser Gerd Helen Bø i Suldal.

Alle som har vært utenfor Kvitsøy kommune settes i karantene. Pendlere kan fortsette sin pendlertilværelse, men er i karantene så lenge de oppholder seg på Kvitsøy.