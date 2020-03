Politiet «anholdt» tre høner på søndagstur

– Jeg sa «hopp inn»! Og hønene var lydige de. Hoppet inn i patruljebilen alle tre, og slo seg ned, forteller politibetjent Aleksander Naley lattermildt.

Politiets egen «hønehvisker», politibetjent Alexander Naley, med klukkende selskap i patruljebilens forsete. Foto: POLITIET

Elisabeth Bie Journalist

Naley og en kollega i Sør-Vest politidistrikt var ute og kjørte politipatrulje på Tasta søndag formiddag, da de ble gjort oppmerksom på at tre høner gikk og spankulerte sammen langs veikanten i Dusavikveien.

– Vi stoppet og åpnet døra, og for moro skyld sa jeg «hopp inn». Og sannelig gjorde de ikke det! Så enkelt er det sjelden å få folk til å gå inn i bilen, sier Naley.

Hønetrioen fant seg raskt til rette i politibilen. Etterpå bar det hjem i inngjerdingen sin igjen. Foto: Politiet

Han var overrasket over hvor tamme hønene var, særlig når han så hvor lett de fant seg til rette inne i politibilen.

Et par telefoner senere, hadde de oppsporet hønenes eier. Han bodde like i nærheten, og hadde ikke oppdaget at de tre hadde tatt seg friheten til å ta seg en liten søndagstur i trafikken.

De tre hønsene er nå tilbake i inngjerdingen sin.