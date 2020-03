Color Line permit­terer de fleste av sine ansatte

Color Line har innstilt ordinær passasjertrafikk og opprettholder kun frakttilbudet. Nå blir i underkant av 2000 permittert.

Superspeed hadde sin siste avgang fra Kristiansand i helga. Den kommer ikke tilbake før om tidligst en måned. Foto: Tormod Flem Vegge

Kjetil Reite

KRISTIANSAND: – De tiltakene Color Line har implementert har fått omfattende konsekvenser for selskapets virksomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i en pressemelding som ble sendt ut mandag kveld.

I helga forlot Superspeed Kristiansand for siste gang på en god stund. Ferjeselskapet har innstilt alle avganger fram til 16. april. Også all annen passasjertrafikk er innstilt.

– Dette er en utrolig kjedelig situasjon for de ansatte og rederiet. Men det er passasjerer vi lever av, og når alle skip ligger stille, går ikke det bra i lengden, sier hovedtillitsvalgt Erina Bryn Kjær til Fædrelandsvennen.

I Kristiansand ligger Superspeed 1 til kai,mens Color Magic og Color Fantasy ligger til kai i Oslo. Det samme gjør de to ferjene som går på strekningen Sandefjord - Strømstad.

Permitteringer

I Color Line er det rundt 2500 ansatte tilsammen. Av disse blir altså i underkant av 2000 permittert. Ombord på skipene som ligger til kai vil det kun være en minimumsbemanning slik som folk på broa, de som jobber i maskinen og noen få andre funksjoner.

Tillitsvalgt på Superspeed 1, Svein Ove Lauritsen, sier til Fædrelandsvennen at han antar at det er mellom 200 −300 i Kristiansand som jobber i Color Line. Men noen av disse jobber også på de andre ferjene og på land.

– Dette er skremmende,men vi så at dette ville komme. Alle var innforstått med at dette ville skje, sier Lauritsen.

Nesten alle inntekter fra selskapet er borte med unntak av inntektene fra fraktvirksomheten. Frakt utgjør likevel bare en liten del av den totale inntjeningen. Mens selskapet hadde passasjerinntekter på 4,58 milliarder i 2019, var inntektene fra frakt 444 millioner.

Fraktvirksomheten blir opprettholdt ved at Color Carrier vil betjene ruten mellom Oslo og Kiel. Dette er et ro-ro skip (roll on - roll off). I tillegg vil Superspeed 2 gå i ordinær rute på strekningen Larvik - Hirtshals, men i realiteten kun frakte gods.

På strekningen Kristiansand-Hirtshals blir det altså ingen trafikk. Nå er det kun Fjord Line som seiler på denne ruten.

Kan oppheves

På grunn av et stortingsvedtak mandag vil de ansatte få full lønn de første 20 dagene av den perioden de blir permittert. Hvor lenge de vil være permittert er usikkert.

– Dette vil også ramme de som jobber som sesongarbeidere, så det er flere enn de 2000 som nå permitteres som rammes, sier Erina Bryn Kjær.

Det er usikkert hvor lenge situasjonen med stengte landegrenser vil vare. Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen, sier til Fædrelandsvennen at de kan starte opp trafikken igjen på kort varsel.

– Hvis det blir endringer skal vi snu oss rundt raskt. Vi er klare for å skyte fart når myndighetene setter i gang i igjen, sier han.

Color Line driver passasjertrafikk mellom landene Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. All denne passasjertrafikken er nå lammet.

Gikk i pluss

Permitteringene ble kjent samme dag som Color Line la fram årsresultatet for 2019. Dette viser at selskapet hadde inntekter på 5,3 milliarder i fjor. De hadde et overskudd før skatt på 219 millioner.

Selv om restriksjonene på reising skulle bli opphevet igjen, er det likevel spenning knyttet til hvordan reisevanene framover blir.

– Hvor fort folk kommer i reisemodus igjen, blir spennende å se, sier Svein Ove Lauritsen.