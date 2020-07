Stavanger får kritikk for plassering av dagligvarebutikker

Reglene i Stavanger kan virke konkurransebegrensende, mener Konkurransetilsynet.

I Stavanger skal dagligvarebutikker etableres med minst 800 meters mellomrom. Foto: Terje Pedersen

Hilde Moi Østbø Journalist

Stavanger kommune stiller krav om at nye dagligvarebutikker utenfor sentre som hovedregel skal etableres med minst 800 meters avstand. Dette kan være uheldig for konkurransen, mener Konkurransetilsynet.

De har sendt en påpekning til kommunen der de ber om at praksisen blir endret.

Få aktører

Konkurransetilsynet skriver at de gjennom flere år har jobbet for at kommunene skal bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet.

«Dagligvarebransjen er preget av få og store aktører, og tilgang på lokaler for nye aktører trekkes frem som en av de viktigste etableringshindringene,» heter det i pressemeldingen.

– Vi håper påpekningene fører til endringer i Stavanger, sier jurist i Konkurransetilsynet, Lovise Bøen Engene i pressemeldingen.

De håper også at påpekningene får andre kommuner til å se nærmere på egne reguleringer.

Fri etablering

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om dagligvaremarkedet. Der legges det også til grunn at kommunene gjennom plan- og bygningsloven kan vektlegge konkurransehensyn når de gir tillatelser til nyetableringer. I stortingsmeldingen gis det også signaler om en mulig lovendring for å synliggjøre dette.

– Det beste for konkurransen er fri etablering. Konkurransetilsynet har forståelse for at kommunene må ivareta mange ulike hensyn og vekte dem mot hverandre i arealplanleggingen. Men med påpekningene vi nå sender ber vi kommunene om å fremme konkurransen fremfor å begrense den, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kommunene har frist til 28. august med å svare Konkurransetilsynet.