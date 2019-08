Anne Karin (86) blir boende hjemme. Selv med vann, vask, do og dusj på parkeringsplassen

I en måned må 86 år gamle Anne Karin Lima gå to etasjer ned, ut av blokken og til en brakke på parkeringsplassen for dusje, gå på do, ta oppvask og klesvask. Men hun vil ikke klage.