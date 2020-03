Mediebedrifter signerte avtale, ett skritt nærmere medieby i Stavanger

NRK Rogaland, Aftenbladet, Mediafarm, Mediability og Screen Story skrev tirsdag under en intensjonsavtale om samlokalisering. Lyse støtter også prosjektet.

Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad, fra venstre, daglig leder Tommy Aase i Screen Story, Harald Halvorsen i Mediability, Annenita Bakker Schøyen i Mediafarm og distriktsredaktør Ragnar Christensen i NRK Rogaland. Foto: Fredrik Refvem

Tommas Torgersen Skretting journalist

Siden 2017 har det vært arbeidet aktivt for å knytte medie- og teknologimiljøet i regionen tettere sammen. I fjor førte det til at det ble etablert en klynge. Nå tar noen av klyngemedlemmene skrittet videre, med tanke på en samlokalisering i Stavanger sentrum. Tirsdag klokken 11 møttes partnerne for å signere en intensjonsavtale.

– Mediebyen må være synlig og tilgjengelig for publikum. Vi vil styrke mediemangfoldet og være en god møteplass både for publikum og bransjen, sier distriktsredaktør i NRK Rogaland, Ragnar Christensen.

Målet er å ha en avtale i boks med en eiendomsutvikler innen sommeren 2021. Da kan lokale mediebedrifter være samlokalisert en gang i løpet av 2023. Partnerne i samarbeidet har bestemt at lokalet de ser etter skal ligge sentralt i Stavanger og at de skal leie - om det blir i et nybygg eller i et eksisterende bygg, har de ikke en bastant mening om.

– Regner med at lokale eiendomsutviklere kaster seg inn en konkurranse om dette prosjektet, smiler Christensen.

– Det er bra for tradisjonelle medier å knytte seg enda tettere sammen med medieteknologimiljøet. Da vil vi alle stå sterkere i en framtid som vi ikke vet så mye om, sier Christensen. Han mener det er viktig at noen veletablerte virksomheter nå tar initiativet, men understreker at målet er å få med flere små og store bedrifter til å flytte inn i mediebyen.

– Her skal det foregå både forskning, foredrag og formidling, understreker Aftenbladets Lars Helle. Nærmeste i bakgrunnen: NRKs distriktredaktør, Ragnar Christensen og Annenita Bakker Schøyen i Mediafarm.

Forskning, foredrag og formidling

Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad tror en medieby tydeliggjør bedriftenes samfunnsoppdrag, samtidig som det kan trekke både arbeidskraft og studenter til regionen:

– Her skal det foregå både forskning, foredrag og formidling, understreker han og håper samarbeidet også kan utløse prosjekter i samarbeid med andre klynger og institusjoner i regionen, noe som blir understreket av de andre bedriftene som står i spissen for prosjektet.

– Det er etter hvert et ganske stort mediemiljø i byen. Noe er vi konkurrenter på, men det er også utrolig mye utenom kantine som vi kan ha til felles. Jeg ser for meg et levende samarbeid her, og liker klyngetanken - at vi kan etablere et fagmiljø for teknologi og ytringsfrihet. Dette tror jeg kommer til å gavne både oss og publikum.

– Vil styrke regionen

– Jeg har tro på at vi kan skape et medie- og teknologimiljø, som kan erobre nye markeder og styrke regionens evne til å møte endringer og konkurranse, sier daglig leder Annenita Bakker Schøyen i Mediafarm.

De neste stegene for prosjektet er å knytte til seg en prosjektleder, som skal arbeide med detaljplanlegging, framdrift og kontakt med mulige utbyggere og utleiere. Arbeidet med å få flere inn i samarbeidet er også startet. Målet er innflytting seinest i løpet av 2023.

