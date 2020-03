Sandnes: Austråtturen

Foto: Knut Sellevold

Sandnes Turlag

Kommune: Sandnes

Lengde: 8,6 kilometer. Én vei.

Varighet: 1 time

Du kan starte turen i Tronsholen eller fra Høyland kirke. Etter å ha krysset

under Gamle Ålgårdsvei passerer du Høyland gamle kirkegård. Du følger

så Melsheiveien opp mot det nye byggefeltet i Kleivane. Her går du inn på

turstien som fører deg opp mot Ragnhildnuten .

Her anbefaler vi at du unner deg en liten avstikker til toppen og nyter utsikten. Så går du først på sti, så på vei, gjennom Skaret fram til Austråttvegen. Denne følger du til du tar av over Høgevollen. Etter Høgevollen skal du inn i Gravarslia.

Etter å ha passert Gravarslia kommer du til Tranegården. Du passerer Austrått skole og tar fra Gamle Ålgårdsvei en liten runde opp i et nytt byggefelt som ligger opp mot Hovemarka. Så tar Gamle Ålgårdsvei deg tilbake til Høyland kirke.

Det kan være greit med gode tursko og husk brodder på vinterføre.

Sjekk turen på ut.no