Datatilsynet ber om at Andrea og de andre IB-elevene får nye karakterer

Andrea Johannessen Kverneng er en av mange IB-elever som opplevde en dramatisk nedgang i standpunktkarakter på grunn av endringer i karakterberegningen. Nå ber Datatilsynet om at hun og andre IB-elever får nye karakterer. Foto: Jan Inge Haga

Datatilsynet varsler nå at de kommer til å pålegge IB-organisasjonen å sette nye standpunktkarakterer for elevene. Andrea Kverneng (18) sier det føles veldig godt at de har blitt tatt seriøst.