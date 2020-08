Venstre-statsråder innkalt til ledersamtaler

Valgkomiteen i Venstre har kalt inn Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby til samtaler, selv om bare Sveinung Rotevatn åpent har sagt at han vil bli partileder.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) skal onsdag orientere valgkomiteen i Venstre om han stiller som lederkandidat i Venstre. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

NTB

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) kan bli ny Venstre-leder. Onsdag skal hun orientere valgkomiteen i partiet om hun stiller som lederkandidat. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Næringsminister Iselin Nybø (V) skal møte valgkomiteen i Venstre denne uka. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er den eneste som har åpent har sagt at han stiller som lederkandidat i Venstre. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Venstres fylkeslag har spilt inn Guri Melby, Iselin Nybø og Abid Raja som mulige lederkandidater, men ingen av dem har bekreftet at de stiller.

I en SMS til NRK sier Iselin Nybø at hun har bestemt seg for hva hun vil si til valgkomiteen denne uka, men at hun ikke vil si noe om det til pressen før møtet med komiteen.

Ifølge kanalen vil Abid Raja og Guri Melby onsdag orientere komiteen om hva de vil. Komiteen skal også ha en samtale med Sveinung Rotevatn, men de har ikke innkalt flere enn de fire statsrådene.

Leder av valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, sier til VG at komiteen først og fremst skal se på topplasseringene, altså ledertrioen.

– Storparten av de øvrige plassene vil det skje minimalt med, sier han.

Valgkomiteen møtes både onsdag og torsdag denne uken, ifølge avisa. Komiteen skal ha innstillingen klar senest 28. august. Valget av ny partileder skjer på landsmøtet en måned senere.