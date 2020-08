Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 8. august.

Foto: 2020 Maxar Technologies via AP / NTB scanpix

NTB

Uklart om passasjerer slipper karantene

Et SAS-fly fra Nice som skulle ha landet i Norge klokken 0.10, klarte å kutte flytiden med rundt ti minutter, men det er ikke klart om passasjerene må i karantene. Ifølge Dagbladet klappet passasjerene om bord da det ble opplyst at flyet hadde landet klokka 0.00, noe som også er tiden som Avinor opererer med. Flightradar24 melder dog at flyet landet 0.01.

Pressevakt Tonje Lund i SAS opplyser at det offisielle landingstidspunktet for flyet er 0.00, men viser til helsemyndighetene når det gjelder hva det betyr for karantene og andre retningslinjer. Frankrike ble «rødt» fra midnatt, og dermed må alle reisende derfra i karantene fra dette tidspunktet.

Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Trump deltar på Beirut-konferanse

USAs president Donald Trump skal delta på den internasjonale giverkonferansen for Beirut i morgen. Det er klart etter at han snakket med Frankrikes president Emmanuel Macron på telefon.

En rekke ledere skal delta, sa Trump i natt. Videokonferansen skal arrangeres av Frankrike. Målet er å sikre internasjonal støtte til Libanons hovedstad etter den voldsomme eksplosjonen som rammet byen tirsdag.

83 flere smittet

Ved midnatt var det registrert 9.551 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det utgjør en økning på 83 tilfeller det siste døgnet. De siste to dagene er økningen på 142 tilfeller.

I går var 15 personer innlagt på sykehus med påvist koronavirus. Det er én mer enn torsdag. Det har ikke vært flere innlagte koronapasienter på norske sykehus siden 3. juli, viser tall fra Helsedirektoratet. Av de 15 som er innlagt, ligger to pasienter i respirator. FHI har registrert 256 koronarelaterte dødsfall her i landet.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Flest koronadøde i Latin-Amerika

Latin-Amerika og Karibia har gått forbi Europa som regionen med flest koronarelaterte dødsfall i verden. En oversikt fra nyhetsbyrået AFP viste at Latin-Amerika og Karibia i går kveld hadde 460 flere dødsfall enn Europa.

I natt økte avstanden ytterligere. Ifølge en oversikt fra Worldometer hadde da Europa 205.606 koronarelaterte dødsfall. Det tilsvarende tallet for Latin-Amerika og Karibia var 214.732.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Frp og MDG går fram

Frp og MDG øker oppslutningen med henholdsvis 2 og 1,2 prosentpoeng på augustmålingen som Norfakta har utført av Nationen og Klassekampen.

MDG får 6,1 prosent oppslutning. Frp får en oppslutning på 12,5 prosent. For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: Rødt 4,1 (-0,1), SV 7,2 (+0,3), Ap 26,6 (-0,7), Sp 13,2 (-0,5), KrF 3,6 (-0,2), Høyre 23,5 (-0,4) og andre 0,6 (-0,6).

Foto: Salvador Melendez / AP / NTB scanpix

Miljøkrise på Mauritius

Øystaten Mauritius i Indiahavet erklærer miljøkrise etter et oljeutslipp fra et japanskeid skip 25. juli. Satellittbilder viser et mørkt oljeflak som har spredt seg. Bilder i lokale medier viser strender som er svarte av olje, og dødt dyreliv. Ifølge myndighetene fraktet skipet nærmere 4.000 tonn diesel og olje.

– Landet vårt har ikke ferdighetene og ekspertisen for å kunne fjerne skip som har gått på grunn, så jeg har bedt Frankrikes president Emmanuel Macron om hjelp, sier statsminister Pravind Jugnauth, som frykter at forholdene forverres fordi det er varslet dårligere vær fra i morgen.