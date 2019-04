Spleiselag for ny tunnel til Frafjord

– Det er realistisk med byggestart i 2021. Tre års byggetid. Og åpning i 2024, sier Arne Bergsvåg, fylkesordførerkandidat for Rogaland Senterparti.

Samferdselsutvalget skal behandle saken 29. april. Forslaget til vedtak er at det skal inngås en intensjonsavtale om finansiering av prosjektet Tunnel Espedal – Frafjord mellom Rogaland fylkeskommune, Forsand kommune/Nye Sandnes kommune, Gjesdal kommune og Ryfylkefondet.

Tunnelen Espedal-Frafjord skulle egentlig bygges som en del av Ryfast-prosjektet, men ble tatt ut da Stortinget strammet inn det såkalte nytteprinsippet for bompenger. I ettertid har prosjektet manglet finansiering. Nå forsøker Rogaland fylkeskommune å få penger på plass gjennom et spleiselag.

Fylkespolitikerne Arne Bergsvåg (Sp), Per Kåre Foss (KrF), Inghild Vanglo (Ap fra posisjonspartiene i fylkespolitikken har hatt med seg tidligere fylkesordfører Janne Johnsen (H) fra opposisjonen. Disse fire har hatt møter med ledelsen i Forsand kommune og kommet fram til et finansieringsopplegg.

Spleiselaget går ut på at Rogaland fylkeskommune og Forsand kommune skal ta 49 prosent hver, mens Gjesdal kommune og Ryfylkefondet dekker siste 2 prosent.

I siste kostnadskalkyle fra mars 2019 har Statens vegvesen kalkulert prisen fra 857 millioner kroner til 1428 millioner kroner. Politikerne i fylkeskommunen og Forsand mener imidlertid det er realistisk å bygge tunnel for 750 millioner kroner, ut fra erfaringstall fra Ryfast og andre utbygginger.

Det jobbes for tiden med en ny reguleringsplan, som vil danne grunnlag for behandling i de involverte kommunene (Gjesdal og Forsand) gjennom første kvartal 2020, før utlysning av anbud. Partene forutsetter at det ikke skal tas en endelig investeringsbeslutning før det foreligger et anbud basert på totalentreprise.

Tunnelen mellom Forsand og Gjesdal skal gå mellom bygdene Espedal og Frafjord. Den blir cirka 5 kilometer lang. Ifølge trafikkprognosene til Statens vegvesen vil det i gjennomsnitt kjøre 350–500 biler gjennom tunnelen hvert døgn.

Kritiske røster

Tunnelen er omdiskutert, særlig i Frafjord, som får gjennomgangstrafikk. Berørte grunneiere i begge endene av den nye tunnelen ønsker en annen trasé, som nå blir skrinlagt på grunn av høye kostnader. Andre kritikere er redd tunnelen skal ødelegge trafikkgrunnlaget for privat ferjedrift i Høgsfjord-sambandet.

Men i fylkespolitikken er det etter alt å dømme stort flertall for tunnelbygging. Intensjonsavtalen behandles av fylkestinget i neste uke, deretter må den opp i Forsand og Fellesnemnda i Nye Sandnes. Etterpå må reguleringsplanen vedtas.

– Det var en del traséer inne, som ville ført til betydelig økte kostnader. Men nå er traséen avklart. Det blir nedre trasé (som naboene ikke ønsker, red.anm). Kommunene må i dialog med berørte grunneiere for å avklare hvordan hus skal passeres, sier Bergsvåg.

Pål Christensen

God tro i Forsand

Varaordfører i Forsand, Tore Hans Mikkelson (Sp), er leder av tunnelforeningen. Han har vært med på forhandlingene.

– Jeg har bedre tro nå enn noen gang. Jeg må berømme de fire politikerne fra fylket, som har gjort en grundig og konstruktiv jobb for at vi nå har klar en finansieringsplan, sier Mikkelson.