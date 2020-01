Statsministeren mente Abid Raja var for fersk til å bli næringsminister

Erna Solberg mener Abid Raja kan bruke statsrådsposten i Kulturdepartementet til å lære seg hvordan det er å være i regjering.

F.v.: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), kulturminister Abid Raja (V) og statsminister Erna Solberg (H) på slottsplassen etter endringene i regjeringen fredag. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

For Venstre endte den nye regjeringskabalen med at nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen måtte gå, mens forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ble næringsminister.

Samtidig kom de to tydeligste utfordrerne til ledervervet i partiet, Abid Raja og Sveinung Rotevatn, inn som henholdsvis kulturminister og klima- og miljøminister.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at hun har vært med på vurderingene rundt alle som har fått tildelt statsrådsposter.

På spørsmål om hvorfor Nybø ble næringsminister og Raja ble kulturminister, og ikke omvendt, svarer hun:

– Næringsdepartementet har godt av å ha en statsråd som har vært i regjering en stund, de har mange tunge saker. Abid Raja skal inn i regjering for aller første gang. Kulturdepartementet har mange spennende og viktige områder som Abid kommer til å elske å jobbe med og drive med. Men det gir også en mulighet for å komme inn i hvordan et regjeringsarbeid er, sier Erna Solberg.

