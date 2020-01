Meteorologisk institutt sender ut oransje varsel når de venter at konsekvensene blir omfattende for mange mennesker. Liv og verdier kan gå tapt og veier kan bli stengt. Avganger med båt, fly og annen transport kan bli kansellert.

Ved rødt farenivå, hvilket de også varsler for Rogaland denne uken, forventes det ekstreme konsekvenser som følge av været. Det vil være stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom, havn- og veinett.