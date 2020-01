Varsel om nedbør og høy vannstand over Sør-Norge

Meteorologisk institutt melder om fare for flom denne uken. De ber båteiere om sikre farkostene sine. Farenivået risikerer å gå fra oransje til rødt.

Flom i krysset mellom Jåttåvågen og Diagonalen (Arkivfoto fra 2018). Foto: Pål Christensen

Tollef Jacobsen Journalist

Det lokale været blir ikke bedre enn forrige uke. Det meldes om kraftig vind langs kysten og liten storm i natt. Perioder med nedbør er forventet over større deler av Rogaland, og det er sjanse for at farenivået går fra oransje til rødt.

Videre melder de at det forventes vanskelige kjøreforhold og en god del vind og kuling i fjellet.

Fakta Farevarsel Meteorologisk institutt sender ut oransje varsel når de venter at konsekvensene blir omfattende for mange mennesker. Liv og verdier kan gå tapt og veier kan bli stengt. Avganger med båt, fly og annen transport kan bli kansellert. Ved rødt farenivå, hvilket de også varsler for Rogaland denne uken, forventes det ekstreme konsekvenser som følge av været. Det vil være stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom, havn- og veinett.

Flomfare og liten kuling

Statsmeteorolog Magnus Haukeland varsler om to tidspunkt med stormvær: Natt til tirsdag og natt til onsdag. Han anbefaler båtførere langs kysten om å sikre båtene sine. Ellers bør man langs kysten også være forberedt på flom.

– Konsekvensen kan føre til oversvømmelser langs kysten, sier Haukeland.

Yr.no bekrefter også dette på sine nettsider, og melder opptil seks millimeter regn natt tirsdag. Samtidig vil vinden ta opp til liten kuling rundt klokken 20. i kveld, men vil være på frisk bris i morgentimene onsdag.

Den høye vannstanden oppstår som følge av en kombinasjon av høyt tidevann og oppstuving av vann på grunn av vind mot kysten. Vannstanden er ventet å være høyest natt til onsdag og onsdag ettermiddag, skriver Fylkesmannen i Vestland i en pressemelding mandag formiddag.

Det anbefales derfor på det sterkeste å sjekke fortøyningen på båtene og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Sjekk også at du ikke har løse gjenstander i hagen.

Brannvesenet i beredskap

Ståle Fjellberg fra Rogaland Brann og Redning ønsker at folk bør gjøre seg klare for uværet og den høye vannstanden. Brannvesenet står beredt hvis noe skulle skje: de har pumper og annet nødvendig utstyr for å takle eventuelle situasjoner som måtte oppstå i kjølvannet av uværet.

– Allikevel bør folk være forberedt og unngå å oppsøke fare.

Ved å unngå oppsøke fare, sikter Fjellberg til elver og bekker. Her kan vannet stige over sine egne bredder. Det anbefales derfor å holde seg borte fra disse stedene. Det anbefales også å rydde litt i hjemmet før uværet inntreffer for å være på den sikre siden. Fjellberg anbefaler blant annet å rense avløp og sluk.

– Kvister og løv kan tette disse hullene, hvilket gjør at vannet kan i verste tilfelle gå inn på og skade personlig eiendom.

Fjellberg sier at det kan hende det var tette avløp som førte til ulykken på Hillevåg i helgen.

Brannvesenet har erfaring med oversvømte kjellere, og råder folk til å bringe verdier eller annet utstyr som ikke tåler vann, opp fra kjelleren. Varsom.no har flere tips og råd til hvordan en forebygger mot oversvømmelse i huset.

– Ring 110, så hjelper vi etter beste evne, sier Fjellberg.

Oransje Sør-Norge

Det forventes høy vannstand blant annet Rogaland og Vestland fylkeskommune. Foto: Meteorologisk institutt

I ettermiddag kom Meteorologisk institutt ut med et nyhetvarsel om høy vannstand fra Stad, Vestland og sørover. Det forventes at vannstanden også øker fra Lista og Kristiansand til Larvik og Oslo langs sørkysten av Norge.

Instituttet skriver følgende:

«Værsituasjonen er preget av et kraftig lavtrykk som ligger sørøst for Island. Dette setter opp et sør- og sørvestlig vindfelt som gir et signifikant bidrag til vannstanden. I denne sørvestlige luftstrømmen er det ventet at et mindre lavtrykk vil dannes og bevege seg inn mot Rogaland sent tirsdag kveld og natt til onsdag. Det er usikkerhet i utviklingen og banen til dette lavtrykket, og dette kan føre til at vannstanden kan bli enda høyere i Rogaland og Agder.»

