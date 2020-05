Kalde folk og flotte biler på Strandalandet

TAU/JØRPELAND: Sirener, såpebobler og korpsmusikk gav klar beskjed om at Jørpelands alternative 17. maitog var på vei.

Solveig Sel, Geir Børge Hansen, barna Tuva Sel Hansen og Leon Sel Hansen og hunden Pil, trosset været og fikk med seg bilkortesjen på Jørpeland 17. mai. Foto: Lars Helle

Jørpeland musikkorps slapp å marsjere i år. Lett hutrende fikk de sitte på et lasteplan og akkompagnere utrykningskjøretøyer, busser og først og fremst de flotteste kjøretøyene Strandalandet kan frambringe.

Nærmere 30 kjøretøy, de fleste av dem forseggjorte vetranbiler, utgjorde den imponerende bilkortesjen. I de ugjestfrie seks varmegradene var det relativt tynt med folk langs ruten, så farten på bilene økte etter hvert.

Strandalandets flotteste biler i kortesje på Jørpeland. Foto: Lars Helle

...og her dukket jammen samme bil opp på Tau Foto: Lars Helle

Bilkortesjen på Jørpeland 17. mai. Foto: Lars Helle

Ikke akkurat veteranbil, men Stand revylag markerte seg også i bilkortesjen på Jørpeland. Familien Sel Hansen vinker med flaggene. Foto: Lars Helle

Tau skolekorps hadde drill- og korpsopptrinn på Tau. Foto: Lars Helle

Førsteklassingen Tuva Sel Hansen og familien var blant dem som trosset været, kledde seg opp og viftet med flagg til de tutende bilene.

Selv om Tuva helst ville gått i toget selv, syntes hun det var kjekt å se på.

Fort gjort

– Men det gikk betydelig fortere enn det pleier å gjøre med det vanlige toget, konstaterte faren, Geir Børge Hansen.

Som kjent kan ikke Tau være et hakk verre enn Jørpeland, så to timer seinere startet en ny kortesje fra Tau kai. Noen av de samme bilene deltok, men flaggborgen til Midtbygdens IL og 4H tok over lasteplanet fra Jørpeland musikkorps. For på Tau tok skolekorpset sin del av publikum med et korps- og drillopptrinn ved den sagnomsuste kebaben lengre oppi bakken.