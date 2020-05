Sandnes Ulf får økonomisk håndsrekning

Sandnes Ulf får hjelp fra Sandnes kommune i en vanskelig økonomisk situasjon.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Øster Hus Arena er ferdig, men koronakrisen har utsatt åpningsfesten. Foto: Prosjektil AS

Julie Teresa Olsen Journalist

Sandnes Ulf hadde planlagt åpning av sin nye storstue fredag 13. mars med storkamp mot Viking. Slik ble det ikke. Klubben har ikke hatt mulighet til å tjene penger verken på kamper eller andre arrangementer på grunn av koronakrisen.

Klubben har derfor sendt en henvendelse til Sandnes kommune og bedt om å utsettelse på det langsiktige lånet til kommunen. Klubben ber om en betalingsutsettelse på to år slik at avdrag og renter ikke begynner å rulle før i 2022.

Les også Permitteringene er trukket, Sandnes Ulfs spillere har tatt ferie: – Mange lengter etter sosial kontakt

Nasjonalt er det etablert ulike økonomiske pakker for å gi økonomisk bistand til blant annet idretten og næringslivet, men Sandnes Ulf faller ikke inn under noen av disse ordningene.

Reduserer festeavgiften

I den krevende økonomiske situasjon kommunen står i er det ikke handlingsrom til å yte tilskudd eller påta seg forpliktelser som svekker driftsbudsjettet ytterligere verken i år eller de nærmeste årene, skriver rådmannen i sin innstilling, men foreslår at klubben får to års utsettelse på lånet, i tillegg til at festeavgiften blir redusert med 150.000 kroner.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Kommunen er en viktig bidragsyter for å realisere den nye arenaen og betaler 40 millioner kroner i forskuddsleie for å sikre 1400 timer årlig banetid for barn og unge i det private anlegget.

I tillegg har kommunen garantert for 80 prosent av et langsiktig lån, som ikke skal overstige 29,9 millioner kroner. Her har kommunen gått inn som selvskyldnerkausjonist. Det vil si at långiver kan kreve betaling av kommunen om låntaker misligholder lånet og ikke kan gjøre opp for seg.

Etter sju uker i permisjon og én uke ferie, var alle spillerne på plass til daglige treninger på Østerhus Arena forrige uke.

Med et optimistisk utgangspunkt kan kampsesongen starte den siste helgen i juni eller første helg i juli.