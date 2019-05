Disse kommunene i Rogaland er for små

En ny rapport fra Telemarkforsking viser at små kommuner har store utfordringer med å skaffe nok kompetanse på flere viktige områder. Utfordringene vil øke i framtiden, spår forskerne.

– Det er ikke noe magisk tall for dette. Men jeg er veldig sikker på at 3000 innbyggere i en kommune er altfor lite, 5000 innbyggere er også for lite. Vi må opp i innbyggertall for å kunne gi gode og robuste tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Dagbladet.

Fra 1. 1. 2020 vil det være 356 kommuner i Norge. Over halvparten av disse har under 5000 innbyggere. I Rogaland gjelder dette per i dag 12 kommuner, men fra årsskiftet reduseres tallet til 9. For da blir Finnøy (3200 innbyggere) og Rennesøy (4800 innbyggere) slått sammen med Stavanger, mens Forsand (1200 innbyggere) etter planen slås sammen med Sandnes.

I kommuneproposisjonen som ble lagt fram tirsdag, har regjeringen flere støtteordninger til kommuner som starter naboprat med tanke på sammenslåing.

Noe kan skje i Hjelmeland

To ganger har Hjelmeland hatt folkeavstemning om kommunesammenslåing, og flertallet har sagt nei til begge gangene. Ved årsskiftet mister Hjelmeland sin del av Ombo til Stavanger. Konsekvensen er blant annet 78 færre innbyggere, slik at kommunens innbyggertall reduseres til om lag 2600.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Gaute Hauge stemte for sammenslåing med Strand da et knapt flertall i kommunestyret (10–9) sa nei i 2017. Han er åpen for en ny diskusjon og en grundig gjennomgang. Hauge er spent på hva regjeringen og Stortinget kommer opp med, og forventer en bedre prosess enn det har vært i denne perioden.

– Jeg er ikke helt sikker, men tror det blir strukturendring i vår kommune innen 10 år. Problemet er at Hjelmeland er en vidstrakt kommune. Dersom vi går i dialog med Strand, vil nok de på nordsiden av Jøsenfjorden, og kanskje Vormedalen, føle at det blir for perifert. Og ser vi mot Suldal vil folk i Årdal og på Fister tenke det samme. Jeg er redd det som skjedde i Forsand med grensejustering, kan skje her også hvis folk føler seg overkjørt. Vi må få innbyggerne med oss, og ikke gå i Forsand-fella, sier Gaute Hauge med tanke på at Kolabygda og Preikestolen overføres til Strand fra nyttår.

Av de andre partiene har også Høyre og KrF vært positive til sammenslåing.

Jan Inge Haga

Kvitsøy snart historie?

Nå som utbyggingen av Rogfast er i gang, tror ikke ordfører Mirjam Ydstebø (KrF) at Kvitsøy har en framtid som egen kommune. Landets minste kommune har 500 innbyggere og blir landfast når den undersjøiske motorveien åpnes i 2027.

– Vi kunne ikke gå inn for kommunesammenslåing før vi visste om vi ble landfaste. Nå vet vi det, og jeg tror det vil komme betydelig press fra Fylkesmannen i Rogaland og regjeringen på sammenslåing, sier Mirjam Ydstebø.

– Med Stavanger eller Randaberg?

– Vi hopper ikke over Randaberg, tenker jeg. Og det er signalet fra andre politikere også. Randaberg er den naturlige landingsplassen på fastlandet for oss. Så vil det vise seg hvor lenge det er naturlig for Randaberg å stå utenfor Stavanger, svarer Ydstebø.

Hva med Sokndal?

I 2016 anbefalte Fylkesmannen sammenslåing av Sokndal og Eigersund, som første endring i Dalane. Men kommunestyret sa nei, etter at en spørreundersøkelse viste flertall i befolkningen mot endring.

Avtroppende Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) vil helst ha en ny Dalane kommune, men er også positiv til sammenslåing med Eigersund. Han tør ikke spå hvordan det nye kommunestyret vil stille seg, fordi det blir store utskiftinger. Men ser ikke bort fra at nei-flertallet vil øke når det kommer inn mange nye som ikke vet hvor komplisert det er å drive en kommune.

- Jeg har vært positiv til at vi skal slå oss sammen med flere kommuner, fordi det er krevende å drive de små kommunene. Vi skal klare å gi like gode tilbud til innbyggerne som de store. Mange fagområder skal dekkes, og det trengs en kritisk masse for å kunne tilby dette. Ellers blir det altfor dyrt, mener Pedersen.