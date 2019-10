Først sparket Eigersund Kvia as, nå vurderer kommunen erstatningskrav mot entreprenøren

Eigersund kommune vil ikke la Kvia as få bygge ferdig Eigerøy skole. Onsdag ble det klart at saken trolig havner i retten. Samtidig peker flere på at det ikke er Kvia som er problemet, men prosjektlederen.