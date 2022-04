Ny parkeringsplass åpnet ved flyplassen

Avinor har ikke lenger parkeringsmonopol ved flyplassen. Onsdag åpnet Sola Parkering sitt nye anlegg – bare et par steinkast fra Solastranda.

Prosjektleder Georg Myhre og daglig leder Svein Magnar Håve står bak det nye parkeringstilbudet ved flyplassen.

Etter 15 år med planer og søknader har Sola Parkering endelig åpnet porten for reisende på jakt etter parkeringsplass, skriver Solabladet.

Med det er parkeringsmonopolet til Avinor ved Stavanger lufthavn, Sola over.

– Dette er vi mange som har kjempet skulder til skulder for i mange år. Det er en stor dag å få være med på. Det ligger masse engasjement bak dette her, sa Sola-ordfører Tom Henning Slethei under åpningen onsdag, ifølge Solabladet.

Alle de store flyplassene i Norge har hatt konkurranse om parkeringsplassene, bortsett fra Sola. Nå får reisende utvidet parkeringstilbudet.

Den nye parkeringsplassen ligger midt mellom Solastranden og flyplassen. Sola parkering vil dermed satse på shuttlebuss til og fra terminalbygget på flyplassen.

Den nye parkeringsplassen ligger mellom Solastranden og flyplassen. På kartet er området merket med en rød sirkel. Shuttlebuss er inkludert i parkeringsavgiften.