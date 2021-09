Turistforeningen vil bygge hytte skreddersydd for barnefamilier i Hunnedalen

Turistforeningen er posisjon til å realisere planene om en ny hytte ganske raskt, og har som mål å starte byggingen neste år.

Hytta i Hunnedalen skal bli et familieparadis og et møtested for alle som ferdes i området, håper turistforeningen. Målet er å starte bygging neste år, og skissene er klare. Nå gjenstår det bare at alle tillatelser kommer på plass.

