Erling Braut Haaland om Pøbels kunstverk: – Aldri glem hvor du kommer fra

Mandag ble det gigantiske kunstverket i Bryne sentrum, av Erling Braut Haaland, endelig ferdig. Manchester Citys nye stjernespiss har nå kommentert veggmaleriet på Instagramkontoen sin.

Berit Kristensen Seber Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er kunstneren Pøbel som står bak veggmaleriet som nå pryder det gamle meieriet i Bryne sentrum. Pøbel startet arbeidet med maleriet rett før påske, og la siste hånd på verket natt til mandag.

Kunstneren har delt et innlegg på Instagram, hvor han skriver at han alltid gjør sitt beste for å dele historier gjennom kunsten sin.

I innlegget skriver han også at han aldri har vært særlig sportsinteressert, men at han tar av seg hatten for Braut Haaland. Han håper at kunstverket kan inspirere og motivere alle som jobber mot en drøm.

Braut Haaland har selv delt innlegget til kunstneren på sin Instagram-historie. Her skriver han at man må huske å aldri glemme hvor man kommer fra.