Tre skjørt og bluse-hus nominert til pris

Øvre Stokkavei 69: Karakteristisk for mange hus i funkisstil er at det er ulik material- eller fargebruk i første og andre etasje, som her. Dette kalles ofte skjørt og bluse. Tunet er regulert på ny og boligen er gjort om til to enheter og løa til fem utleieenheter. Bygningene er i dag vernet.