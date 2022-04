Dette isslottet i Tjodanheia i Sandnes er en radiomast, som linjemontørene passer på at har strømforsyning. – Dette ser kanskje ut som en solskinnshistorie, men virkeligheten er en annen. – Det som er litt dumt er at vi bare tar bilder når været er fint. Når været står på som verst er det ingen som har lyst til – eller prioriterer – å ta fram mobiltelefonen.

Ryfylkeheiane er kledd i vinterskrud. Lufta er ren og kald. En radiomast langt ute i ødemarka ligner et isslott.

Disse bildene er tatt med mobilkamera av linjemontørene som sørger for at du alltid har strøm i stikkontakten.

– Det som er litt dumt er at vi bare tar bilder når været er fint. Når været står på som verst er det ingen som har lyst til – eller prioriterer – å ta fram mobiltelefonen. Og det verste været ville vi heller ikke fått fram på et fotografi, sier Mads-Vegard Vold (33), som bor på Austrått med samboer og to barn.

Han og de fem kollegene har en jobb i Lnett som bokstavelig talt passer best for de som søker spenning.

En av Norges luftigste arbeidsplasser – med opptil 40 meter høye master.

Når uvær eller snøfall fører til strømbrudd og mørklagte hus, må de rykke ut i fjellheimen for å finne feilen.

Den tøffe gjengen har årlige befaringer med snøskuter til de mest utsatte linjene for å forbedrede seg.

Da gjør de seg kjent med rutene og hvordan snøen har lagt seg. Samtidig utfører de vedlikehold og feilretting på kraftlinjene.

De bor på hytte 800 meters høyde i vinterlandet når dette arbeidet utføres.

Se montørenes egne bilder: