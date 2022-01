Adolfo Henriquez er død

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Minneord: Det var med stor sorg vi mottok melding om dødsfallet til Adolfo Henriquez. Som tidligere kolleger vil vi minnes ham som en framstående fagmann og en varm og inkluderende leder og kollega.

Adolfo var Statoils sjefingeniør innen reservoarteknologi i en periode på 1990-tallet og var en drivende kraft i utviklingen av metoder for økt utvinning på norsk sokkel. Han var en sterk talsmann for utvikling av felles tekniske standarder og applikasjoner. Gjennom sin faglige styrke klarte han å forene mange sterke fagmiljøer og som leder sette en tydelig retning for selskapet. Dette gjorde oss i stand til å forene arbeidsprosesser og bruk av ny data og simuleringsteknologi som Statoil og Equinor har høstet fruktene av fram til i dag. Han var i tillegg en tydelig og samlende person som hjalp mange unge reservoaringeniører å bygge kompetanse og nettverk i selskapet.

I perioden 2006–2008 ledet Adolfo Statoils konserninitiativ for integrerte operasjoner. Mens de tidlige former for IO hadde et svært teknologioptimistisk fokus var Adolfo tydelig på at IO handlet om endringsledelse, nye arbeidsprosesser og utvikling av ny kompetanse, samtidig med utnyttelse av informasjons og kommunikasjonsteknologi. Det var inspirerende å jobbe i denne kjernegruppen med Adolfo som leder. Vi som hadde gleden av å arbeide med Adolfo, vil for alltid huske hans humor og sterke evne til å drive prosjektene framover mot målet.

Adolfo sluttet aldri å utfordre silotenkning i fagmiljøene i Statoil. Han var en stor pådriver for å se fenomener på tvers av fag, se ting fra flere sider, la ulike perspektiver komme til orde. Han var en mester til å dra ting sammen, tilrettelegge gode diskusjoner, forene og mobilisere til handling. Han kunne også ta vanskelige beslutninger når dette krevdes, og støttet fagmiljøene når det kunne være interessekonflikter mellom fag og ledelse. I 2008 i forbindelse med fusjonen med Hydro, forlot han selskapet, og etterlot et stort tomrom.

Adolfo arbeidet for Petoro fra 2008 til 2018. Hans dype faglig innsikt, forretningsforståelse og personlige egenskaper var uvurderlig i etableringen av Petoros faglige arbeid med undergrunnen, der fokus ble satt på det som påvirket mest. Han drev gjennom det han bestemte seg for og evnet å balansere åpenhet og beslutningsevne. Kanskje det viktigste er at han på denne måten gjorde folkene rundt seg gode.

Våre tanker går til Donatella og sønnene hans, David og Manuel med familier.

Peter Eilsø Nielsen, Vidar Hepsø, Oddvar Vermedal, Roy Ruså og Inger Fjærtoft