Støre slår alarm: – Det er ganske sterke krefter som forsøker å skyve sann­heten til side

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) advarer mot krefter som sprer usannheter om både covid-19 og krigen i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) advarer mot krefter som forsøker å skyve sannheten til side om det som skjer i samfunnet.

NTB-Johan Falnes

Søndag holdt statsministeren tale på årsmøtet til Støttegruppen etter 22. juli.

Der tok han opp den politiske debatten som oppsto i forbindelse med fjorårets markering av tiårsdagen for terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Ifølge Støre ble tiårsmarkeringen viktig fordi den satte historien i et tydelig perspektiv.

– Det ble sagt mer og tatt av mange plastre med en større grad av ærlighet rundt det som skjedde, sa Støre.

– Vi har vært opptatt av at angrepet ikke var et tilfeldig angrep, det var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Det var ikke en naturkatastrofe – det var gjennomtenkt, villet og planlagt. Og rettet mot et bestemt sted, påpekte han.

Støre: – Det opprører meg

Denne ærligheten er enda mer aktuell i dag, ifølge Støre.

– Det å snakke sant om ting er tydeligvis blitt en veldig utfordrende størrelse. Snakke sant om pandemi og vaksiner, snakke sant om krigen i Ukraina, snakke sant om forferdelige ting som skjer. Det er ganske sterke krefter som forsøker å skyve sannheten til side og heller pakke inn det som skjer på andre måter. Det opprører meg mer enn jeg kan uttrykke, og det er utrolig viktig, sa han.

Regjeringskvartalet

I talen kom Støre også inn på arbeidet med det nye regjeringskvartalet og minnestedene etter 22. juli.

– Det har tatt for lang tid, både på Utøya-kaia og i regjeringskvartalet, det er bare å slå fast. Men nå må vi se fremover og lage verdige markeringer, sa Støre.

Han understreket hvor viktig det er å ta vare på sporene etter terroren.

– Det er mange eksempler verden rundt på at man fortsatt tar vare på noen av historiens sår. Og det er utrolig viktig. For i det øyeblikket de er borte, så har vi egentlig sluppet fri fornekterne. Som kan si at «dette skjedde ikke». Det hører vi til og med om holocaust, sa Støre.

– Så vi må ta vare på sporene, og det gjelder både i forbindelse med Høyblokka og 22. juli-senteret.