Send oss dine påskebilder!

Vi pleier å reise i påsken men i år ble det by påske! Vi finner på masse kjekt med våre tre jenter. Hele uken har vi testet lokal mat. På onsdag spiste vi byens beste softis fra Isparadis på Møllebukta (servert med et stort smil og en hyggelig prat!) På torsdag spiste vi hamburger og pommes frites fra Matmagasinet (som vi fikk hjem levert på under 25 minutter) og på fredag spiste vi byens beste gelato fra Siddis Is. I helgen skal vi kose oss med gode oster fra Ostehuset og en chili marmelade fra Litlestøl! Stavanger har mye god lokal mat og i disse utfordrende tid er det viktig å støtte dem!