Lover rødgrønne SFO-millioner til barnefamiliene

Ordfører Kari Nessa Nordtun brukte torsdag morgen til å foreta første spadestikk på Teknikken barnehage på Våland. Barnehagen skal ha plass til 180 barn og være ferdig ved årsskiftet 2022/2023. Barnehagen får 40 ansatte og hele 10 avdelinger. Totalprisen blir på 132 millioner kroner. SR Entreprenør har hovedentreprisen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) forventer at et rødgrønt flertall på Stortinget vil gi Stavanger om lag 40 friske millioner. Hun lover at pengene skal gå til nye lettelser for byens barnefamilier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden