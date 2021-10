Snart er hver fjerde bil i bomringen en elbil – kritisk for Bymiljøpakken

Jan Risa kjøpte sin første elbil like før helgen. Stor etterspørsel etter nullutslippsbiler gjør at han må vente til januar før han kan hente den nye bilen. Salgskonsulent Årne Tjemsland, til venstre.

Han skulle bare inn og kikke på utvalget hos en bilforhandler i Sandnes, men kjøpte like godt en flunkende ny elbil. Han er ikke aleine. Nå skal «alle» ha utslippsfrie biler. Dette er bra for miljøet, men negativt for bominntektene.

