Kilo-, mega- eller terawatt?

KWh: Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å være rundt 25.000 kilowattimer i året. En kilowattime er like mye energi som når en vifteovn på 1.000 watt står på i en time.

GWh: En gigawattime er en million kilowattimer, og nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus.

TWh: En terawattime er en milliard kilowattimer. I Norge ble det brukt totalt rundt 130 TWh i 2015.