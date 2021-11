Flere lokale bedrifter vurderer innkjøp – men hvordan bruker man egentlig en hjertestarter?

Det livreddende verktøyet er å finne på stadig flere arbeidsplasser i Rogaland.

Den var på alles lepper i sommer da Christian Eriksen kjempet for livet i København.

Nå finner den veien til stadig flere bedrifter i Rogaland.

Hjertestarteren, eller en såkalt defibrillator, er et essensielt verktøy i førstehjelpen. Den brukes til å rette opp i unormal hjerterytme, eller til å starte opp hjertet på nytt.

Bruken skal, så godt det lar seg gjøre, være selvforklarende og enkel, og bidra til at hjerte- og lungeredning får en ny, livsviktig dimensjon på arbeidsplassen, i idrettshallen, ved hyttefeltet, eller der man måtte trenge den.

DEMONSTRERER: Kenneth Larsen i Røde Kors Førstehjelp har blitt en travel mann. Han holder en rekke kurs for bedrifter som ønsker innføring i bruk av hjertestarter.

Fakta Hjerte- og lungeredning til voksne Legg pasienten på et hardt underlag Trykk hardt ned midt på brystet Stå på kne ved siden av brystet til personen.

Plassér hendene oppå hverandre midt på brystbenet til personen. Trykk hardt ned (ca. 5–6 cm).

Husk å bruke stive armer – ellers blir du fort sliten.

Operatøren på 113 hjelper deg å holde riktig takt (100-120 ganger i minuttet). Gi 30 brystkompresjoner, 2 innblåsninger Etter de 30 første brystkompresjonene, skal du gi to innblåsninger med munn-til-munn. Sikre fri luftvei Ved innblåsning må du sikre fri luftvei. Det gjør du ved å bøye personens hode bakover og løfte opp haken.

Legg din munn over hele pasientens munn, og tett igjen nesen til pasienten med fingrene dine.

Blås rolig inn til du ser at brystkassen så vidt hever seg.

Hvis du ikke får til innblåsninger, er det viktig at du likevel fortsetter med hjertekompresjoner.

Hvis dere er flere, er det lurt å bytte på å gi kompresjoner (det kan være ganske tungt). Fortsett til ambulansen kommer (Kilde: helsenorge.no) Les mer

Fakta Hjerte- og lungeredning til barn Hjertestans hos barn er sjelden og skyldes da som oftest at de ikke puster, for eksempel ved drukning eller at de har satt noe i halsen. Legg barnet på et hardt underlag Start med 5 innblåsninger Gi 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger Fortsett med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger på vanlig måte.

Hos spedbarn er det anbefalt å bruke to fingre ved brystkompresjon.

Brystkassen hos barn er mindre og mykere enn hos voksne, det skal derfor mindre kraft til for å trykke brystkassen ned. Sikre fri luftvei Ved innblåsning må du sikre fri luftvei. Det gjør du ved å bøye barnets hode litt bakover og løfte opp haken, samme måte som hos voksne.

Legg din munn over barnets munn og tett igjen nesen til barnet med fingrene dine.

Hos spedbarn skal du legge leppene dine rundt både munnen og nesen til barnet ved innblåsninger.

Blås rolig inn til du ser at brystkassen så vidt hever seg. Fortsett til ambulansen kommer (Kilde: helsenorge.no) Les mer

I Stavanger sentrum møter Aftenbladet en læringsvillig og nysgjerrig gjeng fra Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO. De har, som et økende antall bedrifter det siste året, henvendt seg til Røde Kors Førstehjelp med ønske om kursing i nettopp hjerte- og lungeredning, og bruk av hjertestarter.

– Christian Eriksen-episoden under sommerens EM-sluttspill var en wake up-call for oss, sier Atle Andersen.

En medlemsundersøkelse utført av NHO, datert til juli i år, viser at over halvparten av bedriftene i Rogaland har en hjertestarter. Den viser også at nesten en tredjedel av bedriftene vurderer å gå til anskaffelse av et slikt apparat.

– TREKK UNNA: Kenneth Larsen legger ikke noe imellom når han simulerer en situasjon hvor hjertestarteren blir tatt fram. Kommandoen «trekk unna» kommer i det øyeblikket hjertestarteren skal gi fra seg elektrisk støt.

Markant økning

Rune Byre i Røde Kors Førstehjelp bekrefter trenden.

– Det vi ser er økende salgstall for hjertestartere. Vi opplever også flere henvendelser når det kommer til kursing, og har så langt i år lagt bak oss 1100 øvelser.

På spørsmål om hva som kan ha ført til økningen, svarer han følgende:

– Christian Eriksen-episoden hadde nok en effekt i tiden etterpå, men vi merker oss et økt fokus på beredskap som følge av koronapandemien, og det har nok gitt folk en vekker, sier han.

Og effekten har altså spredd seg til næringslivet.

For tilbake hos NHO er det med en god blanding alvorlig formidling og drypp av lettbeint humor, at kursholder Kenneth Larsen loser NHO-gjengen gjennom to timer med hjerte- og lungeredning.

Seansen kulminerer i en avslutning hvor hjertestartere blir brukt, og det fører til engasjement.

Spørsmålene var mange, og svarene grundige da Røde Kors Førstehjelps utsendte gikk løs på oppsummeringen.

Hva om personen ikke har hjertestans og man likevel bruker hjertestarteren?

Får jeg støt hvis jeg er borti personen?

HJERTESTARTER-EFFEKT: Christian Eriksens hjertestans under sommerens fotball-EM har bidratt til å øke fokuset på hjertestartere og dens tilgjengelighet i det offentlige rom.

– For mange ikke-registrerte hjertestartere

Og kommer man først opp i en situasjon hvor en person viser tegn til hjertestans, og man leter etter en hjertestarter, er Larsens oppfordring som følger:

– Det er alltid smart å ringe 113 først.

– Da kan nemlig de forklare deg hvor du finner den nærmeste registrerte hjertestarteren.

Han presiserer likevel at det er viktig å gå i gang med hjerte- og lungeredning så snart som mulig, samtidig som man snakker med nødetatene på telefon.

Hjertestartere kan registreres i det offentlige hjertestarterregisteret som driftes av helsemyndighetene. Dette gjør enhetene synlige for 113-sentralene.

Larsen sier han ønsker at flere går inn og registrerer enhetene sine:

– Det er altfor mange i dag som har en hjertestarter, men som ikke har fått den registrert. Det kan og bør man gjøre på 113.no, sier han.