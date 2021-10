Siktede transporteres inn til avhør på politihuset i Stavanger. Ifølge sine forsvarer har han samarbeidet med politiet og svart på deres spørsmål. Nå varsler forsvarerne at de vil gå rettens vei for å få deres klients etterforskningsønsker oppfylt. - Vi vurderer også fortløpende om vi skal gå rettens vei for å få avklausulert dokumenter i saken, sier advokat Stian Trones Bråstein.