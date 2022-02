Fikk ikke omkamp om neste etappe av Bussveien

Bussveien på Nord-Jæren er del av Bymiljøpakken. Strekningen Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien skal etter planene åpnes sommeren 2026. Her ved 2020 park.

Nå er alle hindringer ryddet av veien for at neste del av Bussveien kan lyses ut på anbud. Både Folkets Parti FNB og Fremskrittspartiet ville ha omkamp om planene og argumenterte i fylkestinget for å utrede sidestilte kollektivfelt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp