Sol, sommer og publikumsrekord

– Tallene er ikke klare, men jeg frykter at vi har publikumsrekord i år, sier markedsansvarlig i Tomatfestivalen Tor Øyvind Skeiseid.

Stor oppslutning om "Ta sjansen" på Faa Brygge.

-Frykter?

-Ja, vi har gått ut og sagt at vi på grunn av pandemien ikke ønsker publikumsrekord, men oppmerksomhetsrekord. Jeg tror kanskje vi har fått begge deler, sier Skeiseid som tror den store oppslutninger skyldes en kombinasjon av det fine været, fjerningen av bompenger for Finnfast og at folk er sulteforet på å være sammen.

– Eller så er det fordi me e jysla flinke, smiler Tomatfestival-veteranen fra Finnøy fornøyd.

Sliten, men lykkelig

Også festivalsjef Silje Flesjå er fornøyd med årets festival.

– For å si det sånn; jeg er sliten, men lykkelig. Å arrangere festival under en pågående epidemi er krevende i forhold til registrering av deltakere og smitteverntiltak. Det har vært veldig mange flere hensyn å ta enn tidligere år. Men det er likevel veldig gøy at så mange valgte å ta turen til Finnøy på denne vakre sommerdagen, sier hun.

Fredag kveld var over 300 personer samlet til Quiz og Huskestue i Finnøy Fleirbrukshall. Ekteparet Olaug og Jan Frode Bollestad sørget for god stemning på scenen sammen med Dag Otto Lauritzen, Margretha Kjølvik Berge og programleder Håvard Østhus.

Årets hovedattraksjon på festivalen var sykkellegenden Dag Otto Lauritzen og mat- og landbruksminister Olaug Bollestad.

Sistnevnte gikk et godt stykke utenfor komfortsonen da hun deltok på «Ta sjansen» hvor hun gikk av med seieren i kappløpet om å nå først frem til bjella midt i den nye båthavna ved Faa Brygge på Judaberg. Ministeren slo Marius Hegre med to sekunder.

Unikt

– Det var skummelt, men gøy. Jeg var mest bekymret for de to nye hoftene mine, sa en andpusten, men smilende minister og påpekte at Finnøy har fått til noe unikt med Tomatfestivalen.

-Som mat- og landbruksminister har jeg vært på mange arrangement av denne typen. Men Finnøy og Tomatfestivalen har noe helt spesielt. Nå er jeg riktignok personlig veldig glad i Finnøy, og har mange venner her. Likevel vil jeg påstå at de har klart å få til noe unikt.

– På hvilken måte?

– Det handler om nærhet, fellesskap og inkludering. Jeg blir imponert over det store antallet frivillige som jobber skulder ved skulder for å få dette til i et forholdsvis lite samfunn som Finnøy, sier Bollestad.

Imponert var også sykkellegenden Dag Otto Lauritzen.

– Jeg hadde aldri hørt om Tomatfestivalen på Finnøy før festivalsjef Silje Flesjå tok kontakt og spurte om jeg kunne tenke meg å ta turen. Og for en folkefest det ble, sier den blide sørlendingen og slår begeistret ut med hendene.

Gjenstridig champagneflaske

En annen viktig begivenhet på festivalen var den offisielle åpningen av den nye brann- og ambulansestasjonen på Faa brygge. Til snorklippingen fikk ordfører Kari Nessa Nordtun god hjelp av sønnen Håkon på seks år.

Ordfører Kari Nessa Nordtun fikk god hjelp av sønnen Håkon (6) da snoren til den nye Brann-og ambulansestasjonen på Faa brygge. Istedenfor den vanlige saksen ble det brukt et frigjøringsvektøy som ellers brukes til oppklipping av biler. Tom Meyer fra Rogaland Brann og redning til høyre.

Litt komplikasjoner oppstod imidlertid da ordføreren som gudmor for den splitter nye ambulansebåten «Rygermedic» skulle døpe fartøyet. Ved første forsøk ble ikke champagneflasken knust, og på andre forsøk røk snoren og flasken med de edle dråpene havnet på havets bunn.

– Det er sånt som skjer, beroliget Lars Andre Rødne lattermildt.

