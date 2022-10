Tina Brus skatte­sak lagt bort

Tina Bru unngår skattekrav.

Tina Bru.

Eivind Aarre Journalist

NRK skrev tidligere i høst om at hennes foreldre også disponerte den leiligheten i Stavanger som Bru fikk skattefri pendlerbolig på grunnlag av.

– Skatteetaten har lagt bort saken min. Det betyr at jeg ikke har fått vedtak om endret skatt. Etter at jeg mottok varselet i juni har jeg hatt dialog med Skatteetaten, og hele veien hatt god tro på at dette skulle ordne seg fordi jeg har fulgt regelverket. Det har også Skatteetaten nå konkludert med at jeg har gjort, sier Bru til VG.

Skatteetaten har gransket 290 politikere etter pendlerboligskandalen. Nå er fasit klar: 38 må betale mer skatt, mens både Stortinget og Statsministerens kontor må betale ekstra arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten har avsluttet sine kontroller av tildelte pendlerboliger til politikere i Stortinget og Statsministerens kontor (SMK).

– Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig, skriver etaten i en pressemelding onsdag formiddag.

Skatt og arbeidsgiveravgift endres i 40 saker.

Etaten har kun gransket årene fra 2017 til 2020.

Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig, slår Skatteetaten fast. Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Til sammen 290 politikere er blitt kontrollert.

For 252 av disse er kontrollene ferdigstilt uten endring, mens Skatteetaten har fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor og økt skatt for totalt 33 politikere.